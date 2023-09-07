«Бывает, человек идет по улице, и случается «Черт побери!»: тренер Ротенберг объяснил поражение СКА от «Торпедо» в Нижнем Новгороде

Роман Ротенберг прокомментировал поражение СКА от "Торпедо". Фото: Мария СОРОКИНА

В среду, 6 сентября, нижегородская хоккейная команда «Торпедо» со счетом 4:3 обыграла петербуржский СКА на своем льду. Соперник являлся одним из фаворитов прошлого сезона КХЛ и в целом уже давно находится в списке сильнейших команд лиги. Игры с такими оппонентами не бывают простыми, а судя по истории противостояний, можно было подумать, что гости «Нагорного» в этот вечер будут гораздо чаще играть первым номером. Однако, встреча прошла по иному сценарию - «бело-синие» не позволяли сопернику вести по счету. Главный тренер СКА Роман Ротенберг на послематчевой пресс-конференции объяснил, что этому поражению есть множество причин. Одна из них — отсутствие в заявке «армейцев» десятка сильных игроков:

-У нас много травм. Они были получены до предсезонки, и где-то даже вне хоккея - не на льду и не на тренировках. Бывают разные ситуации — человек идет по улице, и происходит «Черт побери!», как в фильме «Бриллиантовая рука». Это на самом деле так и произошло.

При этом, по словам наставника петербуржцев, травмы — это часть игры и его команда проявила себя в этой встрече достойно, но есть ошибки, которые предстоит разобрать. В большей степени тренер был возмущен не этим, а ошибкой судейства на последних минутах хоккейного поединка:

- Была ситуация «четыре на четыре»*, мы сняли вратаря, а у соперника на вбрасывании было пятеро игроков. Судьи не посчитали игроков соперника. Я в жизни никогда не видел, чтобы судьи так ошибались! Это все видели! Я надеюсь, уважаемые судьи разберутся и такого больше не будет. Мы хотели сравнять счет, и забить еще шайбы, но когда происходит удаление у соперника и ставят пятерых игроков… Надеюсь, что такое больше никогда не повторится.

Даже качество льда, по мнению Романа Ротенберга, в этом поединке сыграло свою роль:

- Что разочаровывает, так это качество льда. Было очень много брака и у нас и у соперника. Надо обратить на это внимание Лиги, какие-то стандарты нам нужны. Начинаем игру и видим лужу на льду. Шайба застревает. А это уже риск травм для игроков. Страдает и зрелищность самой игры.

Глава тренерского штаба СКА поздравил «Торпедо» с заслуженной победой и отметил замечательную атмосферу на трибунах. По его мнению, болельщики обеих команд проявили себя очень хорошо.

Наставник нижегородцев Игорь Ларионов, в свою очередь, признался, что остался доволен игрой своих подопечных. В этом матче из-за травмы отсутствовал один из ключевых игроков команды - нападающий Сергей Гончарук. При этом 17-летний Никита Артамонов, вышедший ему на замену, провел яркий дебютный матч. По состоянию льда в этот вечер Игорь Николаевич сказал следующее:

- Я не играл сегодня, поэтому лучше этот вопрос задать ребятам. На раскатке перед игрой мне показалось, что лед неплохой. Я не видел большого брака в передачах, не видел того снега, который обычно присутствует, когда лед мягкий и рыхлый, когда шайба не скользит. Мне показалось, лед был хороший.

К слову, по итогам этой игры «Торпедо» поднялось на вторую строчку Западной конференции, а СКА теперь находится на пятой. 8 сентября нижегородская команда на своем льду примет минское «Динамо». Игра начнется в 19:00.

* - на последней минуте игры команды имели обоюдные удаления.