«Будут смотреть не только наши внуки, но и правнуки»: Актриса Наталья Бочкарева рассказала о съемках продолжения сериала «Счастливы вместе»

Съемки телесериала `Счастливы вместе` Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Съемки продолжения сериала «Счастливы вместе» стартовали 13 сентября. История о семействе Букиных вернется на телеэкраны после перерыва длиной в целых десять лет. К полюбившимся зрителям ролям вернулся весь основной состав ситкома: Наталья Бочкарева, Виктор Логинов, Александр Якин и Дарья Сагалова.

Команда и актёры не забыли и про главную кинотрадицию – разбить тарелку перед началом съемок.

– Разбивали ту самую киношную тарелочку, которую я выкладывала ранее. И где? Правильно! В обувном магазине! – написала в своем телеграм-канале актриса из Нижнего Новгорода Наталья Бочкарева. – Обязательный ритуал перед началом съемок.

Звезда также выложила видео с этого памятного момента.

– Мне дали в управление этот легендарный проект и наша первая задача для всей большой команды – не сделать хуже. И вторая сделать так, чтобы нас смотрели ещё лет десять минимум, – произнёс речь режиссёр проекта, прежде чем разбить заветную тарелочку.

Актёры такой старт съемок поддержали и пошутили про то, что «Счастливы вместе» должны смотреть не только их внуки, но и правнуки. После этого члены съёмочной команды и актеры взяли себе на память осколки разбившейся тарелочки.

Напомним, что ситком «Счастливы вместе» выходил в начале 2000-х, а также был очень популярен у публики. Сериал рассказывал о семье Букиных из Екатеринбурга. Отец семейства Гена работает продавцом в магазине обуви. Он любит жаловаться на тяжкую жизнь и ностальгировать по юности. Гена женат на ярко-рыжей домохозяйке Даше. Супруга постоянно тратит зарплату Гены и целыми днями сидит на диване, смотря телевизор. У пары двое детей – Света и Рома. Легкомысленная привлекательная Света постоянно меняет ухажёров. Рома – умный юноша, которому не везёт с девушками.