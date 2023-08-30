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Политика30 августа 2023 8:00

2,4 млн бюллетеней изготовили к выборам губернатора Нижегородской области

Из типографии их передали Избирательной комиссии
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
2,4 млн бюллетеней изготовили к выборам губернатора Нижегородской области. ФОТО: Избирательная комиссия Нижегородской области.

2,4 млн бюллетеней изготовили к выборам губернатора Нижегородской области. ФОТО: Избирательная комиссия Нижегородской области.

Для голосования на выборах губернатора Нижегородской области изготовили 2,4 миллиона избирательных бюллетеней. Все они уже переданы Избиркому. Об этом сообщает Избирательная комиссия Нижегородской области.

- Каждый бюллетень содержит разъяснение о порядке его заполнения. В целях защиты от подделки каждый бюллетень будет иметь специальный защитный признак - так называемую тангирную фоновую сетку зеленого цвета на лицевой стороне. На бюллетенях для КОИБ сетка напечатана на обратной стороне, - пояснила заместитель председателя облизбиркома Анна Красильникова.

Всего было изготовлено 2,4 миллиона избирательных бюллетеней, 760 тысяч из которых предназначены для голосования с использованием КОИБ (комплексов обработки избирательных бюллетеней).

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