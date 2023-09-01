Обучающий семинар для организаторов выборов прошел в Нижегородской области. ФОТО: Избирательная комиссия Нижегородской области

Обучающий семинар для организаторов выборов прошел 31 августа в Доме народного единства. Об этом сообщает Избирательная комиссия Нижегородской области.

- Сегодня заключительный семинар с организаторами выборов: председателями и секретарями территориальных избирательных комиссий. В повестке дня - важные вопросы обеспечения безопасности в дни голосования. Правоохранительные органы обеспечат все условия, чтобы процесс голосования стал максимально комфортным и безопасным, - отметила председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.

Участниками мероприятия стали представители регионального МВД, МЧС и вневедомственной охраны Росгвардии. Им рассказали о порядке действий при внештатной ситуации с использованием кнопок экстренного вызова наряда.

Отдельно на семинаре рассматривались особенности трехдневного голосования, подведение итогов голосования, работа со списком избирателей, порядок использования ГАС «Выборы». Также участники обсудили процедуру голосования для людей с ограниченными возможностями.