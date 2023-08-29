ДЭГ, бюллетени и «Мобильный избиратель»: Как будем выбирать губернатора Нижегородской области

В этом году нижегородцам будет доступно сразу несколько способов голосования. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Считанные дни остаются до выборов губернатора Нижегородской области. По решению областной избирательной комиссии голосование будет длиться не один день, а целых три – с 8 по 10 сентября. Как показала практика коронавирусных времен, это дает возможность гораздо большему числу нижегородцев принять участие в выборах. Значительные изменения произошли и в самой процедуре выборов – к уже привычным бумажным бюллетеням на этот раз добавятся современные и высокотехнологичные способы голосования. Обо всех новинках грядущих выборов, «Комсомолке» рассказали в региональном Избиркоме.

Механизм уже опробован

Пожалуй, одним из главных отличий этих выборов от предыдущих выборов губернатора станет возможность дистанционного электронного голосования (ДЭГ). На выборах губернатора Нижегородской области эта процедура применяется впервые. Однако нижегородцы уже успели с ней познакомиться во время голосования за поправки в Конституцию РФ в 2020 году, а затем во время выборов депутатов Госдумы и депутатов ОЗС региона в 2021 году. Учитывая этот опыт, региону было позволено вновь использовать дистанционное голосование.

- Не все регионы, которые подавали заявку на проведение ДЭГ в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, получили такую возможность, - отметила председатель ЦИК России Элла Памфилова. - По итогам рассмотрения заявок регионов, а их было более 30, принято решение одобрить проведение дистанционного электронного голосования в 24 субъектах, не считаю Москву.

При составлении этого списка учитывалось количество жителей, зарегистрированных на портале государственных услуг, и активность граждан при проведении референдумов и выборов, в которых давалась возможность голосовать онлайн. Нижегородская область в этом вопросе показала отличные результаты.

- Во время голосования за поправки в Конституцию больше 125 тысяч нижегородцев предпочли дистанционное электронное голосование, - рассказали в избирательной комиссии Нижегородской области. – Столь же высокие результаты были показаны и во время выборов депутатов Госдумы. Тогда форму онлайн-голосования выбрали больше 115 тысяч нижегородцев. Это говорит о том, что нижегородцы готовы к этой форме волеизъявления и доверяют результатам голосования.

К слову, и в этом году жители Нижегородской области проявили большой интерес к этому формату. По данным на 28 августа, более 50 тысяч нижегородцев подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании с использованием личного кабинета на портале «Госуслуги». Во многом это объясняется удобством этого способа голосования.

- Преимущества дистанционного электронного голосования очевидны, - считает председатель комиссии региональной Общественной палаты по вопросам развития межнациональных и межконфессиональных отношений Роман Голубин. - Человек может проголосовать в удобное ему время в любом месте, то есть он уже не привязан к своему избирательному участку физически. Отмечу, что наша страна – лидер в плане предоставления электронных услуг гражданам. Система Госуслуги является абсолютно уникальной даже в мировом масштабе.

Как голосовать?

Чтобы воспользоваться возможностью дистанционного голосования, гражданин должен быть зарегистрирован на Едином портале государственных услуг, а его подтвержденная учетная запись сопоставлена с Регистром избирателей. Кроме того, на портале Госуслуг нужно заранее оставить заявку о своем желании проголосовать онлайн – сделать это можно с 24 июля по 4 сентября.

- Удобно, что нижегородцам достаточно одного заявления сразу по всем выборам – и губернатора, и депутатов представительных органов, - отметили в избирательной комиссии Нижегородской области. – Если избиратель передумает и решит голосовать традиционным способом с применением бумажных бюллетеней на своем избирательном участке, то заявление можно отозвать. Однако сделать это нужно не позднее, чем за три дня до первого дня голосования – то есть по 4 сентября.

Столь же проста и сама процедура голосования. В дни выборов избиратель должен войти на специальный портал vybory.gov.ru и с помощью учетной записи портала государственных услуг получить электронные бюллетени. Они полностью аналогичны бумажным – с теми же именами кандидатов, с тем же порядком их размещения. При этом голосовать в дни проведения выборов можно в любое время и в любом месте, где есть интернет с 8:00 час. 8 сентября и до 20:00 час 10 сентября. Тайна волеизъявления гарантируется особым способом шифрования, поэтому никакие современные технологии не позволяют изменить или отредактировать данные. Одновременно с этим можно быть полностью уверенным в прозрачности избирательного процесса.

- Центральной избирательной комиссией России закреплен двойной контроль: дистанционное наблюдение на специальном портале и очное наблюдение непосредственно в помещении УИК, - рассказал председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. - Каждый избиратель может проверить сохранность своего голоса через специальный web-портал, а субъекты общественного контроля обладают набором возможностей проверки на всех этапах реализации избирательного процесса.

Тем, кто выбрал для себя именно такой способ голосования и подал заявление для участия в ДЭГ, можно 30 и 31 августа принять участие в тестовом голосовании на портале vybory.gov.ru, а также убедиться, что их компьютеры, планшеты и смартфоны, а также браузеры, используемые для входа в интернет, позволяют им подать заявку и проголосовать.

Бумажные бюллетени сохранятся

Те, кто предпочитает более традиционные способы голосования, могут как обычно отправиться на свой избирательный участок и там, получив бумажный бюллетень, выбрать своего кандидата.

- Если вы не можете по уважительной причине проголосовать в помещении для голосования, то можно обратиться с заявлением в участковую избирательную комиссию в дни ее работы, и к вам придут на дом члены комиссии с переносным ящиком для голосования, - заявили в региональной избирательной комиссии.

Поучаствовать в выборах смогут и те, кто в дни голосования оказался вдали от своего избирательного участка. Для этого существует механизм «Мобильный избиратель». С его помощью можно проголосовать на ближайшем избирательном участке по месту фактического нахождения. Для этого достаточно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

- Сделать это можно разными способами: через портал «Госуслуги», обратиться в территориальную избирательную комиссию, в МФЦ или в участковую избирательную комиссию, - рассказали в региональном избиркоме. – Срок подачи заявления на портале госуслуг, ТИК и МФЦ – с 24 июля по 4 сентября, а в участковой избирательной комиссии – с 30 августа по 4 сентября. Этой формой голосования можно воспользоваться только на выборах губернатора региона.