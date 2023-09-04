ЛУКОЙЛ запустил уникальную АЗС

Как сообщает Телеграм-канал ПАО «ЛУКОЙЛ» открыло на федеральной автодороге М-12 «Москва-Казань» самую большую в стране АЗС площадью 1200 квадратных метров, где смогут одновременно заправляться 16 легковых и 6 грузовых автомобилей.

Флагманская автозаправочная станция расположена в 150 километрах от Москвы – оптимальное расстояние для первой остановки по пути в Казань.

На АЗС предусмотрено разделение транспортных потоков для грузовых и легковых автомобилей, комфортабельная остановка для высадки и посадки пассажиров автобусов междугороднего сообщения, здание сервисного обслуживания и «зеленая» зона отдыха.

На территории станции размещены две игровые площадки для детей, магазин с расширенным ассортиментом товаров, ресторан, двухуровневая терраса и открытая зона кафе, комплекс для занятий спортом, прачечная, душевые кабины и санузлы, комната матери и ребенка, аптека, оборудованные места для выгула собак.

Трасса М-12 свяжет крупнейшие региональные центры с сетью скоростных автомагистралей. Проект ЛУКОЙЛа впервые позволил реализовать комплексный подход в организации обслуживания и полноценного отдыха водителей и пассажиров.

Фото: Пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»