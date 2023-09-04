Нижегородская область заняла 55 место в России по расходам на «коммуналку». Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Нижегородская область заняла 55 место среди других российских регионов по доле расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Рейтинг по итогам 2022 года опубликовало РИА Новости.

Исследование показывает, какой процент потребительских трат среднестатистической семьи уходит на оплату «коммуналки». В расчет были также включены затраты на топливо для обогрева и освещения жилых помещений.

Самые дорогие коммунальные услуги оказались в Магаданской области – плата за них в среднем составляет 9726 рублей в месяц, на них уходит 13,7% семейного бюджета. Меньше всего «коммуналка» напрягает семейный бюджет в Дагестане: там жители платят в среднем порядка 3,6 тысячи рублей – это всего лишь 6,2% от общей суммы расходов.

В Москве стоимость ЖКУ составила 9925 тысяч рублей, но и общие ежемесячные расходы москвичей выше, поэтому в рейтинге город оказался на 60 месте. На оплату услуг ЖКХ у жителей столицы приходится 10,8% всех трат.

В Санкт-Петербурге среднестатистическая семья платит за коммунальные услуги 6165 рублей, что составляет 8,5% от всех потребительских трат.

Нижегородская область оказалась на 55 месте рейтинга: в среднем жители региона тратят на «коммуналку» 4951 рубль, что составляет 10,6% от семейного бюджета. Это близкий к среднему показатель: по статистике россияне тратят на ЖКУ в среднем 5071 рубль, что составляет 10% от всех ежемесячных расходов.