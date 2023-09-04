Чистая работа: в Нижегородской области рекультивируют свалки по передовым технологиям

Нижегородская область занимает второе место по РФ по количеству ликвидируемых свалок в границах городов. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область является одним из передовых регионов экологической направленности. За последние пять лет ликвидировано сразу несколько опасных объектов, таких как полигон Игумново и шламонакопитель «Белое море», построены десятки очистных сооружений, позволяющих улучшить экологическое состояние Волги, модернизированы и созданы вновь предприятия по переработке твёрдых бытовых отходов, опробованы новые современные технологии рекультивации свалок. Всё это позволило не просто кардинально изменить экологическую ситуацию в области, но и стать ориентиром для других регионов. Наработки нижегородских экологов сегодня успешно используют во многих регионах Российской Федерации.

Нашли метод

Новые методики использовались при ликвидации Шуваловской свалки. Долгое время эта территория была одной из главных экологических проблем Нижнего Новгорода. Справиться с ней удалось благодаря участию в федеральном проекте «Чистая страна». Нижегородские специалисты применили метод сепарации. Теперь крупную территорию площадью почти 18 гектаров возвращают в хозяйственный оборот.

Работа по рекультивации Шуваловской свалки велась в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Активно идут работы по рекультивации свалки в Богородске, причём обойдутся они на полмиллиарда дешевле, чем ожидалось изначально. И всё благодаря отработанным технологиям рекультивации. Сэкономленные средства позволили досрочно приступить к выполнению работ ещё на трёх объектах – свалках в Нижнем Новгороде на улице Заовражной, в Володарске и Первомайске.

Чуть раньше, также в рамках проекта «Чистая страна», были ликвидированы шламонакопитель «Белое море» и полигон в Игумнове.

Попали в топ

И это далеко не единственное достижение в области экологии. По итогам 2022 года Нижегородская область вошла в тройку лидеров «Зелёного рейтинга» регионов России – оценки реформы сбора мусора. Такой результат не случаен – в регионе работает программа модернизации действующих объектов по утилизации твёрдых коммунальных отходов, а также начали запускать новые мощности.

Именно нижегородцы первыми взялись за экономику замкнутого цикла. Уже заключено соглашение о создании экотехнопарка в Дзержинске, который будет решать задачу ликвидации промышленных отходов. Девять резидентов будущей площадки подписали соответствующие соглашения с Российским экологическим оператором.

Одновременно в регионе функционируют более 85 экопунктов, куда можно сдать пластик, бумагу, картон, стеклотару, алюминиевые банки, батарейки, аккумуляторы и технику. С 2023 года в некоторых таких точках начали принимать текстиль.

В феврале 2020 года первый экопункт открылся в Дзержинске. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Широка река

Особое внимание с 2019 года в регионе уделяется сохранению водных объектов – реализуется федеральный проект «Оздоровление Волги».

Чтобы улучшить экологическое состояние главной водной артерии, в регионе строят очистные сооружения. За пять лет реконструирован и возведён 31 объект. Кроме этого в 2023 году планируется завершить работы ещё на трёх объектах. Продолжается реконструкция Нижегородской станции аэрации, которая комплексно не обновлялась с 70-х годов прошлого века.

Реконструкция Нижегородской станции аэрации обеспечит снижение показателя по загрязнению сточных вод в Нижегородской области. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

В целом за время реализации проекта с 2019 по 2024 годы на все мероприятия будет направлено более 21 млрд рублей, и здесь мы абсолютные лидеры.

Уделяется внимание и экологическому состоянию малых рек, расчищены русла Теши, Вичкинзы, Сатиса, Имзы, Княгинки – общей протяжённостью больше 33 километров. Это позволило улучшить качество жизни 200 тысяч жителей региона. В ближайшее время завершится расчистка реки Борзовки в Нижнем Новгороде. На очереди – река Гниличка и озеро Утиное.

Простые нижегородцы, представители власти и бизнеса активно участвуют в экологических акциях, которые регулярно проводятся в регионе. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

«Зелёная» энергетика

Несмотря на то, что в экологическом направлении в регионе сделано очень много и область занимает передовые позиции в вопросах окружающей среды, впереди большие планы по уже работающим программам. Рассматриваются и новые аспекты.

В частности, на стратегической сессии «Наше богатство», которая прошла в Корпоративном университете правительства Нижегородской области, эксперты внесли предложения, затрагивающие вопросы от качества воздуха в отдельно взятых помещениях до развития в регионе направления «зелёной» энергетики. Так, большой интерес участников вызвал проект по производству электрической энергии из «свалочного газа». Это позволило бы получить дополнительные мощности буквально из отходов.

Другая группа экспертов обратила внимание на возможность улучшить атмосферу на школьных и дошкольных занятиях. Решить эту проблему может разработанный участниками стратсессии проект «Чистый купол». Обсуждалась и инициатива по проведению экологических уроков в школах, в которых могли бы участвовать экологические общественные организации.

Итоги работы стратегических сессий представили губернатору и нижегородцам на региональном форуме «Вместе мы можем больше!», который прошёл 28 августа. Самые интересные решения войдут в Стратегию развития Нижегородской области, в числе приоритетов которой – повышение уровня качества жизни в регионе.

Оксана СНЕГИРЕВА