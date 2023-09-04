Пьяный водитель иномарки протаранил рейсовый автобус в Дзержинске: погибли два пассажира

В иномарке погибли двое пассажиров. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Страшная авария произошла минувшим вечером в Дзержинске Нижегородской области: там иномарка протаранила рейсовый автобус с людьми. Погибли два человека, еще двое были доставлены в больницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- ДТП произошло около 22 часов на Бабинском кольце. 40-летний мужчина за рулем «Ниссана» вылетел на встречную полосу в лоб рейсовому ЛиАЗу. У водителя иномарки имелись признаки алкогольного опьянения, - рассказали в ведомстве.

В результате легковушку сильно разворотило, двое пассажиров – мужчина и женщина около 30-35 лет – погибли на месте. Сам виновник ДТП и еще одна его пассажирка были доставлены в больницу. По имеющимся данным, в автобусе пострадавших нет.