Выплатит пострадавшей пассажирке более 860 тысяч: Пилота рухнувшего в лес дельталета в Кстовском районе осудили на два года условно

При крушении мотодельтаплана в Нижегородской области пострадали два человека. Фото: Центральное МСУТ СКР

Суд вынес приговор пилоту-самоучке, совершившему жёсткую посадку в районе деревни Чаглава Кстовского района вечером 14 августа 2022 года. За занятие нелегальными прогулочными полётами и травмирование пассажирки мужчина получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года.

– Также был удовлетворён иск потерпевшей о возмещении причиненного вреда и компенсации морального вреда на сумму более 860 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

Напомним, что 60-летний житель Кстовского района незаконно катал людей на дельтаплане и брал за это деньги. Чуть больше года назад вблизи деревни Чаглава он катал на своём частном мотодельтаплане Aeros 35-летнюю женщину. Казалось, всё было хорошо, но при заходе на посадку пилоту пришлось совершить дополнительный круг, в результате которого и произошло ЧП – столкновение с деревьями.

– Обвиняемый, в установленном порядке обучение не проходил, разрешение на соответствующий вид деятельности не имел и в результате посадки дельталета совершил ошибки пилотирования, которые привели к столкновению летательного аппарата с лесным массивом, – уточнили в ведомстве.

В результате происшествия пострадал сам пилот и его пассажирка, тогда они были доставлены в больницу. Нижегородке был причинен тяжкий вред здоровью.

После этого на мужчину завели дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В ходе расследования и сбора доказательств на собственность обвиняемого был наложен арест. И теперь стало известно, что дело завершено и по нему вынесен приговор.