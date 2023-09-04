Срока давности не имеет

Есть в России места, где каждая пядь земли пропитана историей. Как в капле морской воды отражается мировой океан, леса у города Белый Тверской области говорят о том, почему победа нашей страны в Великой Отечественной войне – беспримерный народный подвиг. И дался он очень большой ценой.

- Поисковики обнаружили участок размером пять на пять метров, где нашли останки сразу 14 бойцов, - рассказывает волонтер нефтепроводной компании «Транснефть-Верхняя Волга», участник поисковой экспедиции «Вахта памяти – 2023» Юрий Логинов. - Видимо, их накрыло одним ударом. Трудно даже представить, насколько здесь ожесточенно шли бои. Каждый год поисковики находят в местных лесах все новых пропавших без вести. Главное, выяснить имена бойцов и командиров, проследить их судьбы. История героев - без срока давности.

Юрий Логинов знает, о чем говорит. Сам ветеран военных действий, он сразу же согласился стать участником поисковой экспедиции, как только представилась возможность. В этом году «Транснефть-Верхняя Волга» отправила в Тверскую область 14 волонтеров из разных городов, где находятся подразделения предприятия. Члены совета молодых специалистов работали вместе с поисковиками нижегородского отряда «Курган», чью экспедицию также помогла организовать нефтепроводная компания.

Бои за «ворота» на Москву

Во время Великой Отечественной войны бои под городом Белым в Тверской области продолжались с конца июля 1941 года по март 1943 года. Отдельные деревни на территории современного Бельского муниципального округа, например, Черный ручей и Пушкари, несколько раз переходили из рук в руки.

Местные земли помнят сражения знаменитой Ржевской битвы. Красная армия несколько раз ценой неимоверных усилий пыталась ликвидировать так называемый Ржевский выступ - захваченный гитлеровцами участок, который вдавался в глубину контролируемой советскими войсками территории. Противник держался за этот район всеми силами, потому что позиция давала шансы успешного наступления на Москву. Наши войска предприняли три операции, чтобы «срезать» Ржевский выступ: первую Ржевско-Сычевскую, «Марс» в декабре 1943-го и Ржевско-Вяземскую. Все - неудачно.

- Тем не менее усилия советских воинов оказались не напрасными, - объясняет руководитель отряда «Курган» Федор Дроздов. - Мужество и героизм бойцов и командиров Красной Армии на этой территории оказали заметное влияние на исход войны. Советским войскам удалось нанести противнику серьезные потери и сковать его резервы. Врагу пришлось для парирования удара перебрасывать под Белый дополнительные танковые дивизии. Это стало одной из причин поражения фашистских войск в важнейшем сражении Второй мировой – битве под Сталинградом.

О боях в 1941-1943 окрестностях Белого, кроме названий, принятых в официальной историографии, говорят и другими, более простыми словами. Бойня. Трагедия. «Мясорубка». В этих землях остались более миллиона воинов.

Публицист и военный корреспондент Илья Эренбург вспоминал: «Мне не удалось побывать у Сталинграда... Но Ржева я не забуду. Может быть, были наступления, стоившие больше человеческих жизней, но не было, кажется, другого столь печального — неделями шли бои за пять-шесть обломанных деревьев, за стенку разбитого дома да крохотный бугорок».

Забыть равно - предать

Во время экспедиции летом 2023 года поисковики обследовали «ячейки» - небольшие углубления, приямки, которые могут скрывать окопы или воронки от разрыва снарядов. Почву сперва проверяли щупом. Если инструмент обнаруживал под землей что-то твердое, начинались раскопки. Сначала изучали участок размером метр на метр, потом, если нужно, площадь увеличивали. Окись, то есть песок с ржавчиной, - верный признак того, что рядом можно найти металлические предметы или снаряды.

- В первые дни в Бельском округе мы обнаружили бойца, который, скорее всего, погиб во время операции «Марс», - рассказал волонтер «Транснефть-Верхняя Волга» Егор Кузнецов. – К сожалению, солдатского медальона, который мог бы помочь установить имя, не обнаружили. Медальоны вообще большая редкость.

С 1997 года поисковики «Кургана» принимают участие в межрегиональных Вахтах Памяти, которые проходят на территориях различных регионов Российской Федерации: республик Карелия, Ингушетия и Северная Осетия-Алания, Ленинградской, Псковской, Волгоградской, Смоленской областях, а также Ржевском и Бельском районах Тверской области. Всего проведено более 150 полевых поисковых экспедиций, подняты останки свыше 5600 солдат и офицеров, установлено 446 имен. Итоги 2023 года ещё не подведены, а значит нам ещё предстоит узнать имена бойцов, благодаря которым мы можем дышать, любить, жить.

Фото: Пресс-служба «Транснефть-Верхняя Волга»