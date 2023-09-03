Нижегородское «Торпедо» обыграло команду «Локомотив» в новом сезоне КХЛ. Фото: пресс-служба ХК «Торпедо»

Нижегородское «Торпедо» обыграло команду «Локомотив» в новом сезоне КХЛ в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской команды.

Отмечается, что это первый матч в новом сезоне. Уже в первый 10 минут игры «Торпедо» забило две шайбы. Во втором периоде команда «Локомотив» решила отыграться и забила нижегородскому противнику одну шайбу.

Третий период начался со счета 1:2 в пользу команды «Торпедо». Игра становилась напряженной, ведь оставалось лишь 20 минут. В итоге ярославская команда смогла забить еще одну шайбу, а нижегородские спортсмены забили еще три шайбы. Игра завершилась со счет 5:2

Добавим, что 6 сентября состоится первый матч домашней серии. Игра пройдет в Нижнем Новгороде. На этот раз противником станет питерская команда «СКА».