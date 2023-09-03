Известный актер Антон Лапенко приехал в Арзамас для съемок нового проекта. Фото: телеграм-канал «Мой Нижний Новгород».

Известный актер и видеоблогер Антон Лапенко приехал в Арзамас на съемки нового проекта. Об этом сообщают в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород».

Поклонники заметили артиста в деревне Пошатово Азамасского района. Артист любезно фотографировался с жителями. Отмечается, что в Нижегородскую область артист приехал из-за нового проекта.

Поклонники поделились фотографиями с артистом в социальных сетях. Фото: телеграм-канал «Мой Нижний Новгород».

Напомним, что свою популярность Антон Лапенко получил благодаря видеороликам, которые он снимал в ретро-стиле 1980-1990-х годов. В своих видео артист предстает в образах различных персонажей. Кроме того, актер снялся в известных проектах, таких как «ИП Пирогова», «Чики», «Корни» и многих других.

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