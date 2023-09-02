«Пари НН» сыграет в матче с «Рубином» в новой форме. Фото: пресс-служба «Пари НН»

«Пари НН» сыграют в матче с «Рубином» в новой форме с цитатами Максима Горького. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Альтернативную форму представили на сезон 2023-2024. Она посвящена 155-летю Максима Горького. Нижний Новгород носил имя писатели почти 60 лет. На форме изображены цитаты писателя, а также его портрет. На воротнике размещена его подпись. На одном из рукавов разместили цитату: «Безумство храбрых - вот мудрость жизни!». Именно эти слова стали девизом клуба на этот сезон.

Портрет Максима Горького на новой форме. Фото: пресс-служба «Пари НН».

Напомним, нижегородским школьникам предоставят скидки на матч «Пари НН» - «Рубин». Матч состоится сегодня в 15:15.