Зелёный свет: трансформация транспортной инфраструктуры региона

Новые развязки и обновлённые дороги повышают комфорт нижегородцев. Фото: Никита ДУХНИК

Нижегородская область – в лидерах среди всех регионов России по объёмам ремонта дорог. А ведь ещё пять лет назад в норме были менее трети. Изменения к лучшему ощущают не только жители крупных городов региона, но и те, кто живёт в отдалённых деревнях и сёлах.

Без заторов

По мере роста количества транспорта на нижегородских дорогах в регионе начали образовываться заторы. Ещё немного, и Нижний Новгород и прилегающие к нему территории просто намертво встали бы в пробках. Требовались решительные действия, и они не заставили себя ждать.

Одним из самых проблемных был участок в районе Неклюдова – Золотова в округе Бор. С открытием в 2017 году второго Борского моста пробки там стали просто гигантскими. Нужна была транспортная развязка, но в тот момент перспективы её строительства были очень туманными.

В течение следующего года эту проблему удалось решить. Строительство началось. Планировалось сдать объект в октябре 2021-го. Но открыть развязку удалось на целый год раньше. И это несмотря на огромный объём работ: более 8,3 км новой трассы, пять путепроводов, несколько переходов через железную дорогу. Водители вздохнули с облегчением.

Тем временем весной 2020 года по нацпроекту начали строить ещё одну крупную дорожную развязку – в районе деревни Ольгино. Для нижегородцев это стало большим и долгожданным событием. И вот в июне 2021 года, к 800-летию Нижнего Новгорода, путь по эстакаде новой развязки открыли.

Параллельно с развязкой в Ольгине шло строительство крупнейшего инфраструктурного объекта в районе улицы Циолковского. Из-за железнодорожного переезда, который часто закрывали, заторы там были постоянной проблемой. Жители части Сормова оказались буквально отрезанными от города.

Торжественное открытие движения по развязке на Циолковского. Фото: Никита ДУХНИК

Новую развязку спроектировали таким образом, чтобы максимально устранить транспортные проблемы, исключить пересечения в одном уровне автомобильной дороги с железнодорожными и трамвайными путями.

Объект, имеющий большое значение для жителей Сормовского района города и четырёх районов области, построили в рекордные сроки – за 21 месяц. На открытие приехал заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

В добрый путь

В последние пять лет в Нижегородской области была развёрнута масштабная ремонтная кампания. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в регионе уже отремонтировано более 4000 км дорог, а с учётом средств Дорожного фонда эта цифра стремится к 5000 километров. Ещё свыше 1000 км будет отремонтировано в этом году.

Объём беспрецедентный! Уже три года подряд по протяжённости обновлённых дорог Нижегородская область занимает лидирующие позиции среди субъектов страны.

Большое внимание при этом уделяется сельским дорогам. Только с 2019 по 2022 годы благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 195 участков дорог, ведущих к деревням и сёлам. Причём год от года объёмы увеличиваются.

Отдельный пункт – дороги к медучреждениям, школам. В 2022 году по сравнению с 2021-м объём ремонта подъездных путей к больницам, поликлиникам в регионе увеличили почти втрое – до 153 км. Обновили 25 участков. Ещё столько же только в 2022 году отремонтировали на пути к школам, детским садам, домам культуры. Общая протяжённость свежего асфальта составила почти 300 км.

Многие дороги ремонтируют по просьбам жителей. Так, именно по обращениям нижегородцев начались работы на участках, повреждённых тяжёлой техникой при строительстве трассы М-12. Открытие части автомагистрали на пути до Арзамаса запланировано на сентябрь этого года, но решено было пуска трассы не ждать. Уже в прошлом году в регионе отремонтировали почти 100 км дорог, задействованных при строительстве М-12, в этом году ремонтируют 220 км, в планах – ещё более 100 км.

При ремонте кроме покрытия обновляют дорожные знаки и барьерное ограждение, наносят разметку, параллельно строят линии освещения. В результате на дорогах меньше аварий. Цифры говорят сами за себя: за 2018-2022 годы число погибших в ДТП в регионе сократилось на треть.

В таких объёмах дороги в регионе ещё никогда не ремонтировались. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Электробус набирает ход

По хорошим дорогам хочется ездить на хорошем общественном транспорте. И в этой сфере в регионе также большие перемены. За последние пять лет приобрели 820 автобусов. Новый транспорт отправился в 18 муниципалитетов. В самое ближайшее время Нижегородская область получит ещё более 300 новых автобусов. Региональная заявка уже одобрена Правительством России. Около 80% автобусов выйдут на муниципальные маршруты, остальные – на межрайонные. Губернатор Глеб Никитин поручил профильным министерствам ускориться с закупкой, чтобы первые автобусы поступили в этом году.

Развивается электротранспорт. В прошлом году началась масштабная модернизация трамвайной сети. В Нижнем Новгороде меняют рельсы. Уже поступили новые трамвайные вагоны «МиНиН» совместного российско-белорусского производства, открытого в Ворсме. Всего город получит 170 трамваев.

Совместное производство трамваев в Ворсме Нижегородская область и Республика Беларусь запустили 3 декабря 2022 года. Фото: Кира МИШИНА

И уже в ближайшее время в городе появится новый вид транспорта – экологичные, манёвренные и комфортные электробусы. Они повезут нижегородцев в новые микрорайоны. При этом продолжат движение и троллейбусы.

Ну и, пожалуй, самым долгожданным для нижегородцев событием станет открытие трёх новых станций метро. Строительство двух из них –«Сенная» и «Площадь Свободы» – уже идёт полным ходом.

Трассы в будущее

Дорожная сеть в регионе продолжает развиваться. Открыто движение по новому участку северо-восточного обхода села Дивеево. Завершилось строительство южного обхода Арзамаса протяжённостью 9,4 км.

Развитию кластера Арзамас – Дивеево – Саров сейчас особое внимание. При поддержке Правительства России более 4 млрд рублей будет направлено на строительство автотрассы от посёлка Выездное до железнодорожной станции Арзамас-1, реконструкцию участка дороги Владимир – Муром – Арзамас со строительством путепровода.

Строят планы

Идей и планов для развития немало. Эксперты высказали их на отраслевой стратегической сессии «Инфраструктурное развитие: дороги, транспорт», которая прошла в рамках работы по актуализации Стратегии развития региона.

Участники стратсессии обсудили вопросы безопасности как пешеходов, так и автомобилистов. Так, около 4000 км дорог внутри населённых пунктов Нижегородской области должно быть оборудовано тротуарами. Это позволит развести потоки пешеходов и автомобилей. Процесс этот нужно вести одновременно с установкой систем уличного освещения.

Кроме того, было предложено внедрить единые стандарты обслуживания нового пассажирского транспорта для всех автотранспортных предприятий, что, по мнению экспертов, будет способствовать улучшению качества пассажироперевозок. Эту же задачу решает инициатива «Зелёный коридор», предполагающая приоритет проезда общественного транспорта.

Увеличить набор водителей и упростить саму процедуру их приёма на работу, по мнению экспертов, поможет создание на базе автотранспортных предприятий учебно-производственного комбината.

Новые дорожные объекты и эффективные решения транспортных проблем будут способствовать развитию экономики и туристического потенциала региона. А главное – повышению уровня жизни нижегородцев.

Юлия ПОЛЯКОВА