ЛУКОЙЛ поддержал акцию «Скоро в школу»

В преддверии нового учебного года Компания «ЛУКОЙЛ» традиционно поддержала благотворительную акцию «Скоро в школу».

Заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») Антон Гребень поздравил школьников Кстовского муниципального округа с наступающим Днем знаний и вручил ребятам ранцы с канцелярскими принадлежностями.

Акция проводится с целью поддержки детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сто человек получили в подарок новые рюкзаки с необходимой канцелярией, и это большое подспорье для семей накануне нового учебного года. Адресная помощь населению является важным направлением благотворительной деятельности Компании «ЛУКОЙЛ».

Фото: Пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»