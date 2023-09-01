Лучший подарок – сделанный своими руками

Во вторник на Литературном перекрестке Арзамаса состоялась презентация новой корпоративной книги АО «АПЗ», изданной к 445-летию города.

«Наш Арзамас» – именно так назвали свой очередной проект заводчане, потому что посвящен он родному и дорогому сердцу городу. Идея сделать такой творческий подарок принадлежит генеральному директору АПЗ Андрею Капустину.

– Завод – это наши сотрудники, ветераны, и нужно давать им возможность реализовать себя. Первый сборник, «Родные пейзажи», вышел в прошлом году к юбилею предприятия, – говорит Андрей Анатольевич. – Но творческих работ было так много, что решили выпустить второй, тем более, что есть замечательный повод – 445 лет Арзамасу. Из всех книг про города, которые я видел, эта – лучшая. Здесь нет хронологии, летописей, архивных документов, но есть люди, их творчество. Огромное спасибо всем приборостроителям, которые отдали в этот сборник частичку себя.

Об Арзамасе написано много различных книг – документальных, исторических, биографических. А приборостроители решили собрать в издании самое дорогое – свои мысли, впечатления, душевные переживания и запечатленные мгновения. Получился своеобразный срез современной истории города сквозь призму личности обычного жителя. И за такой подарок были искренне признательны представители городской администрации.

– Арзамасский приборостроительный завод – градообразующее предприятие в плане промышленности, занятости, налогов. И сегодня мы убеждаемся, что АПЗ вносит большой вклад и в культурный пласт города, – обратился к собравшимся заместитель главы администрации г.о.г. Арзамас Алексей Рейно. – Надеюсь, вы и дальше будете выражать свои чаяния, желания, проявлять творческий потенциал. А Арзамас всегда будет вдохновлять на новые работы. Спасибо за ваш труд, всех благ!

На презентации все участники проекта – а их в этот раз более 70 – и 10 человек редакционной коллегии и издательства получили Благодарности и авторские экземпляры книги.

Со сцены звучали произведения из сборника. Стихотворение «Взгляд» почетного ветерана Марии Живодёровой, посвященное любимому предприятию, исполнила ветеран Наталья Федяшина. А поэты из службы главного технолога Татьяна Елисеева и Анна Прусакова выступили перед гостями со своими стихами – «Место духа и силы» и «Нет лучше города на свете».

Издание дополнено набором сувенирных открыток. На них можно увидеть даже работы первого генерального директора завода Павла Пландина и первого главного инженера Николая Хряпова.

Каждый разворот проиллюстрирован живописными, оригинальными, интересными снимками – всего их более 60. Фото, не вошедшие в сборник, были распечатаны в увеличенном формате и выставлены на мольбертах.

Дополнено издание и интерактивом. Некоторые произведения можно послушать в исполнении заводчан, владеющих приемами художественного чтения, отсканировав QR-код на странице.

– Шли мимо, и нас привлекла живая музыка, потрясающие фотоработы. Были приятно удивлены, когда нам подарили книгу об Арзамасе, – рассказали Римма Погодина и Любовь Цыганова, руководители экспедиции «Открываем Россию заново», НИУ «Высшая школа экономики». – Мы изучаем туристический потенциал Арзамаса. Важно, что работники предприятия с такой любовью создают произведения о городе. Открываешь любую страницу – и потрясающая красота ракурсов, храмовой архитектуры, природы. Такие мероприятия важны для города, его жителей и гостей. Надеемся, к вам будет приезжать все больше туристов. С наступающим Днем города!

Слово авторам

Татьяна Елисеева, инженер-технолог службы главного технолога:

– Для автора каждое издание важно, а тем более в таком шикарном исполнении. Первая книга получилась удачной, ее многие захотели получить себе на память. Уверена, что и эта будет пользоваться огромной популярностью.

Любовь Вольнова, почетный ветеран АО «АПЗ»:

– Иногда душа просит красоты, хочется писать стихи про город, его природу. Люблю Арзамас за то, что он такой зеленый, уютный, тихий. Хорошая идея – собрать произведения о родном крае в сборник.

Олеся Яшина, специалист по труду отдела организации труда и заработной платы:

– Для меня было неожиданно, что мое произведение включили в этот сборник. Книга получилась замечательная. Яркая, много панорамных снимков с видами Арзамаса, которые усиливают эмоциональное впечатление от стихов.

Михаил Шестенко-Чистяков, ведущий инженер-электроник отдела главного конструктора:

– Арзамас я очень люблю. Приятно, что моя картина с изображением Воскресенского собора в лучах солнца вошла в этот сборник. Теперь он станет настольным, гостям будем показывать, сами читать, рассматривать.

Вадим Кокурин, стерженщик ручной формовки цеха №68:

– Фотографией я увлекся не так давно и рад, что в сборник вошли сразу три моих работы. Это лучшее достижение в творческой жизни, но, надеюсь, не последнее.

Татьяна Абаимова, специалист по кадрам отдела кадров:

– Спасибо всем инициаторам и организаторам проекта, конечно, это большой труд. Хочется поучаствовать и в следующих сборниках, но уже в других жанрах, например, с фото или стихотворением. Буду пробовать!

Справка

Это уже второй сборник творческих работ арзамасских приборостроителей. Кстати, первый, «Родные пейзажи», стал победителем двух проектов: Большого национального конкурса корпоративных медийных ресурсов «Серебряные нити» (г. Москва) в номинации «Лучший издательский проект» и лауреатом премии им. В.П. Еремеева, учрежденной администрацией г.о.г. Арзамас в номинации «Литература».

Людмила Фокеева

Фото Александра Барыкина