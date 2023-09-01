2023-й – Год педагога и наставника. На пути к самостоятельности

На Арзамасском приборостроительном заводе распространена практика наставничества. Сегодня главные герои статьи – начальник конструкторского бюро №9 отдела главного конструктора Владимир Кузнецов и инженер-электроник 2 категории Сергей Пырков.

Владимир Кузнецов трудится на АПЗ 44 года, из них 42 – в ОГК. За это время он воспитал немало достойных работников.

– Через наше КБ прошло много людей. Я часто брал шефство над молодыми кадрами. Всегда начинаем с выбора направления работы: механика, электроника или гироскопия. Затем изучаем тонкости профессии. С каждым учеником делюсь своими знаниями, – рассказывает он. – Когда молодой человек приходит из института, его, как правило, охватывает страх: новые люди, высокие требования, сложные изделия. Поэтому прикладываю все усилия, чтобы страх пропал и человек плавно вошел в работу.

Десять лет назад на предприятие устроился четверокурсник Сергей Пырков.

Ему повезло попасть в КБ №9 и получить от наставника бесценный опыт.

– Институтских знаний недостаточно. Поэтому поначалу просто заваливал вопросами Владимира Александровича, пока не разобрался во всем, – рассказал Сергей. – Со временем освоился, сдал на категорию, продолжаю работать и развиваться в профессии. А к уже бывшему наставнику хоть и редко, но все равно обращаюсь за советом. Номенклатура расширяется, нужно быстро понять, как работает изделие. Например, есть такие отказы, которые сложно анализировать, а наш руководитель всегда готов подставить плечо и помочь решить задачу.

Наставничество для Владимира Александровича не нагрузка, а удовольствие. Он считает, что лучший результат работы – это раскрытый потенциал молодого заводчанина и быстрое погружение в работу.

– Сначала разбираем узлы, из которых состоит изделие, затем изучаем схему, чтобы понять, как оно работает, пробуем собрать макет, – рассказывает Владимир Кузнецов. – Далее идем в цех, приступаем к отладке реального изделия, проводим измерения в контрольных точках, смотрим форму сигнала. И так шаг за шагом, постепенно молодой работник становится самостоятельным.

Давно прошли времена, когда Сергей Пырков был учеником, у него уже накопился собственный багаж знаний и опыта. Сейчас он и сам помогает освоиться заводским «новобранцам».

– Когда приходят новые люди, подсказываю, как подключить изделие к пульту, как его проверить, проанализировать, какой документацией пользоваться, – рассказал Сергей.

– Даже мне есть чему поучиться у некоторых молодых ребят, – добавляет Владимир Александрович. – Например, программирование для меня тяжеловато, а они легко схватывают, разрабатывают оригинальные схемотехнические и программные решения. Хорошие у нас специалисты, есть чем гордиться!

Екатерина Ядрова

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