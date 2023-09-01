Город, над которым летают шары, – счастливый

В последние выходные лета 12 воздушных шаров украсили небо над Арзамасом. Здесь прошел второй фестиваль воздухоплавания «Арзамасская фиеста».

Главным спонсором события выступило АО «АПЗ». Мероприятие организовано Нижегородской федерацией воздухоплавания при поддержке администрации г.о.г. Арзамас. В течение трех дней аэростаты совершали утренние и вечерние полеты над городом и его окрестностями.

Перед взлетом пилоты проводили доскональный анализ погодных условий, ведь шары передвигаются только по ветру.

– Пускаем гелиевый шарик, смотрим, насколько его полет соответствует прогнозу профессиональных сайтов. Сверяемся, правильно ли выбрали место старта. На разной высоте разные направления ветра, меняя высоту, мы меняем направление движения шара, – рассказал председатель региональной федерации воздухоплавания Георгий Зименко. – Каждый полет – это приключение. И самый важный – тот, который будет сегодня.

В первый вечер команды воздухоплавателей стартовали с Выездновских лугов.

– Мы находимся всего в 200 метрах от исторического центра Арзамаса с красивыми храмами. Взлетев, видим весь город как на ладони, – отметил Георгий.

На все три фестивальных дня к воздухоплавателям присоединилась команда волонтеров Молодежного совета Арзамасского приборостроительного завода. Ребята помогали командам пилотов в разгрузке и надуве шаров.

– Когда впервые надо мной поднялся воздушный шар, его величина поразила, – поделился волонтер Егор Николаев, наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №51. – Познакомился с интересными людьми и узнал много нового о воздухоплавании.

На месте старта неизменно людно: арзамасцы и жители района спешили к точке взлета, чтобы посмотреть на завораживающее действо.

– Мы следили за новостями в соцсетях, чтобы попасть на место старта, – поделилась инженер-конструктор отдела главного конструктора АПЗ Татьяна Дёмина. – Приехали семьями. Дети смотрели на шары не отрываясь.

Сначала оболочку шара наполняют холодным воздухом вентилятора. Она в полунадутом состоянии лежит на земле, корзина тоже в горизонтальном положении. Потом теплый воздух поднимает купол вверх. Когда корзина встает, в нее загружаются пассажиры, шар отрывается от земли.

Среди пассажиров «Арзамасской фиесты» люди из разных уголков страны. Кто-то из них мечтал полетать на аэростате и заранее позаботился о бронировании места, а кому-то несказанно повезло. Пять приборостроителей выиграли в конкурсе приветов в официальной заводской группе ВКонтакте.

– С мужем уже планировали полет, узнавали цены. Как раз попался розыгрыш. Поучаствовала сама и коллегам рассказала, – поделилась Елена Рябова, начальник бюро отдела информационных систем. – Мы в отделе выиграли вдвоем: я и Юлия Торкушевская, ведущий инженер-программист. – Волновалась перед полетом, не спала всю ночь. Это незабываемо, я в восторге! Хочу полетать еще!

– Приехали в Арзамас специально покататься на шарах. В вашем городе приветливые люди: машут руками, сигналят, – рассказала Инна, пассажир аэростата из Нижнего Новгорода. – Посадка – это море впечатлений и выброс адреналина. Все супер!

Приземлялись аэростаты за десятки километров от места старта, их пассажирам по традиции присваивался шутливый графский титул по названию места посадки.

Пилоты отметили, что фестиваль прошел на высоком уровне. Один из организаторов Наталья Скрябина написала: «За три дня «Арзамасской фиесты» прошло три прекрасных массовых взлета с благодатной арзамасской земли в теплое арзамасское небо. А завершающий полет прошел над самым центром Арзамаса. Город, над которым летают шары, – счастливый город. Спасибо, Арзамас! До новых встреч!»

Справка:

· 12 экипажей принимало участие в фестивале: из Московской и Нижегородской областей, Республик Крым и Марий Эл.

· 4000 куб.м – объем самого большого аэростата «Арзамасской фиесты».

Екатерина Ядрова

Фото автора, Оксаны Скопцовой, Александра Барыкина