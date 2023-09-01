В тройке лучших в авиапроме

3 место в конкурсе профессионального мастерства в авиационной промышленности среди инженеров-технологов по механообработке завоевал начальник техбюро цеха №50 АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» Алексей Шеньков.

Отраслевой конкурс проходил с 23 по 25 августа на Каменск-Уральском литейном заводе. Его участниками стали более сорока специалистов из разных городов России, представляющих интегрированные структуры авиапрома: АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО «Вертолеты России», АО «Технодинамика» и другие.

Честь АПЗ, входящего в состав КТРВ, в номинации старше 35 лет отстаивали начальник техбюро цеха №50 Алексей Шеньков, начальник техбюро цеха №56 Александр Гринев; моложе 35 лет – инженер-технолог 3 категории технологического отдела механообработки службы главного технолога Илья Сыров. Курировали участие заводчан в конкурсе начальник техбюро ТОМ СГТ Михаил Серов и председатель первичной профсоюзной организации АПЗ Александр Тюрин.

– Конкурс состоял из двух частей, – рассказывает Михаил Валерьевич. – Теоретическая включала 30 вопросов за 30 минут. Они касались литейного производства, режущего инструмента, теории резания, материаловедения и характеристик оборудования. Практическая часть была рассчитана на три часа и включала разработку техпроцесса изготовления детали «корпус» сложной геометрической формы, а также решение четырех профильных задач. Это требовало от участников высокого уровня подготовки и большого опыта работы.

По итогам в категории свыше 35 лет бронзовым призером стал Алексей Шеньков.

– Теоретические вопросы оказались сложные: необходимо было знать расшифровку обозначения металлорежущего оборудования, дословное определение углов резцов, назначение инструментальных материалов, – отметил Алексей Андриянович. – Результаты держались в строжайшей тайне, поэтому, когда услышал свою фамилию во время вручения дипломов, испытал просто взрыв эмоций.

На торжественном подведении итогов победителям и призерам были вручены дипломы, денежные сертификаты, кубки. Все участники и гости конкурса получили памятные подарки.

Ирина Балагурова

Фото предоставлено организаторами конкурса