На уровне региона

Молодежный лидер Арзамасского приборостроительного завода Артём Канашкин избран председателем Совета работающей молодежи Нижегородской области.

Решение было принято единогласно членами Совета на заседании, прошедшем на базе АО «Нижегородский завод 70-летия Победы». Председатель Совета работающей молодежи региона избирается на два года. До этого пост с 2021-го занимал представитель ведущего промышленного предприятия региона Управляющей компании «Группа ГАЗ» Александр Шутов. По итогам голосования новым председателем Совета стал Артём Канашкин, кандидатуру которого поддержали действующие члены Совета и лично председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

– За все время существования регионального Совета Артём Николаевич проявлял себя активно, – отметил Олег Лавричев. – На своем предприятии он занимает должность помощника генерального директора, параллельно возглавляет молодежную организацию завода. Профессионально и ответственно подходит к своим обязанностям, имеет активную гражданскую позицию. Считаю, что его опыт работы в Молодежном совете АПЗ будет полезен в деятельности регионального Совета работающей молодежи.

В ходе заседания присутствующие обсудили вопросы деятельности Совета молодых работников АО «Нижегородский завод 70-летия Победы». Также молодежные лидеры осмотрели производственные площадки машиностроительного завода, узнали о деятельности Корпоративного учебного центра предприятия.

По традиции во время визита на очередное предприятие региона молодые люди знакомятся с производством, обсуждают вопросы кадровой политики и мотивации молодых специалистов. Также анализируют, каких успехов удалось достичь конкретному предприятию в решении задач по импортозамещению и привлечению кадров.

Комментарий

Артём Канашкин:

– Все мы, кто занимается корпоративными молодежными советами, созданием социальных программ и работой с кадрами, испытываем дефицит идей, так как много времени «съедает» подготовка нормативной и отчетной документации. На креатив остается не так и много времени. Благодаря Совету работающей молодежи региона мы не просто посещаем ведущие предприятия, но и общаемся, обмениваемся опытом в сфере молодежной политики, делимся практическими идеями по реализации проектов, мероприятий и программ, чтобы трудовая молодежь жила более комфортной и интересной жизнью.

Справка

В состав Совета входят 46 представителей 35 промышленных предприятий региона, в числе которых: ООО «УК «Группа ГАЗ», АО «Выксунский металлургический завод», НАО «Гидромаш», ОАО «РЖД», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ООО «ПАЗ», АО «Транснефть – Верхняя Волга» и другие.

По материалам сайта городской Думы

г. Нижнего Новгорода