Билеты проданы, команда готова: руководство «Торпедо» раскрыло планы на новый сезон КХЛ

Руководство ХК "Торпедо" рассказало о планах и задачах на сезон. Фото: Мария СОРОКИНА

Пресс-конференция ХК «Торпедо», посвященная новому сезону Континентальной хоккейной лиги, состоялась в Нижнем Новгороде 30 августа. Накануне первых ледовых встреч в рамках регулярки гендиректор нижегородского клуба Александр Харламов, генеральный менеджер Максим Гафуров и главный тренер команды Игорь Ларионов рассказали о планах на 2023-2024 годы. Во главе угла «бело-синие», как и в прошлом сезоне, ставят Кубок Гагарина. Помимо этого, нижегородцы решают еще ряд вопросов, которые в перспективе помогут не только развитию самого клуба, но и в целом хоккея в регионе.

«Было важно, чтобы нас не разобрали»

В межсезонье менеджмент клуба провел впечатляющую работу в части сохранения сформировавшегося состава «Торпедо». Удалось продлить контракты практически со всеми хоккеистами, выступавшими за «бело-синих» в этом сезоне. Из громких вспоминается разве что переход братьев Федотовых в СКА. Максим Гафуров заметил, что в этом и состояла основная цель — сохранить состав и собрать костяк команды:

- Многие ребята могли уйти. Кручинин и Воронин - потенциально свободные агенты, а также Хуска, Коваленко и Гончарук. Этот список можно продолжать. Вы сами видите прекрасно - ребята уровня Арсения Грицюка и Сергея Толчинского уходят из других клубов. Для нас было важно, чтобы нас не разобрали. Чтобы мы продолжали сами развиваться.

Кроме того, состав усилили перспективные новобранцы Кирилл Свищев, Артем Проничкин и Максим Глинский. Все они вполне могут конкурировать на своих позициях с другими игроками «Торпедо». В клубе не скрывают — хотели бы усилить линию защиты. Работа в этом направлении продолжается.

- В прошлом году, когда мы обсуждали наши планы, что-то могло казаться нереалистичным и слишком амбициозным. Нами был выбран не совсем стандартный путь. Мы по нему шли вопреки многим правилам и нормам КХЛ, но вы сами видите что это работает. Я очень рад, что наш тренерский штаб привил ребятам чемпионские амбиции, - добавил он.

Клубу нужен резерв из Заволжья

В ходе обсуждения был поднят вопрос о том, что в прошлом сезоне молодежная команда «Чайка» завоевала Кубок Харламова. В команде есть множество талантливых и перспективных игроков. Некоторые из них перешли в «Торпедо», еще около десятка могут выступать в ВХЛ. В настоящее время у нижегородского клуба есть только «Дизель», как площадка для получения хоккеистами игровой практики. Нижегородцам неплохо было бы иметь фарм-клуб в пределах области. Александр Харламов признался, что эта тема уже во всю обсуждается с региональными властями.

- Самый большой вопрос - это дворец спорта, который находится в непотребном виде. Нам не разрешат проводить там игры, но мы надеемся на то, что есть планы по его реконструкции и в этом сезоне это произойдет. - заметил он. Максим Гафуров добавил, что работа по этому вопросу велась все лето. Арену в Заволжье посещали специалисты из ВХЛ, проводилась оценка существующего ремонта. В то же время, по его мнению, игроки 17-19 лет уже должны заходить в главную лигу. Конечно, кому-то из них нужно больше опыта и игровой практики, но для иных это может стать тревожным звоночком.

Будет арена — будет и кубок

Нижегородская команда начала предсезонные сборы позднее других. В некотором плане такой подход можно считать новаторским. Однако наставник «бело-синих» отметил, что никого не хотел удивить этим. Важно, чтобы команда выходила на первые игры не уставшей от предсезонных сборов. Торпедовцы сконцентрированы на Кубке Гагарина, поэтому тренировок было ровно столько, сколько надо. Ни в каких предсезонных кубках подопечные Игоря Ларионова также не участвовали.

К слову, в столице Приволжья ранее длительное время проводился Кубок губернатора Нижегородской области, инициированный прежним главой региона Валерием Шанцевым в 2009 году. Конечно же, многих интересует, почему был упразднен турнир и есть ли возможность его возродить.

-Кубок губернатора можно ждать, но скорее всего это уже при имеющемся новом дворце. Почему мы отошли от Кубка губернатора? Технические возможности л»Нагорного» летом не выдерживают такого интенсивного использования льда, когда в день проводится по две-три игры. Лёд не успевал восстанавливаться, игроки травмировались и страдала сама игра. Построят дворец, условия изменятся и посмотрим, будет пища для обсуждения, - сказал он.

Игорь Ларионов добавил, что если в перспективе появится такая возможность, команда обязательно примет участие.

И снова sold out!

В Нижнем очень любят хоккей и это из года в год подтверждает высочайший спрос на билеты и абонементы, приобретаемые на матчи местной команды. «Нагорный» с его богатой хоккейной историей уже стал тесноват для такой толпы фанатов. Во серии плей-офф очереди в кассы растягиваются на сотни метров, а стены ледовой арены в буквальном смысле дрожат от очередного «Гол!». В сезоне 2023-2024 интерес к хоккейным баталиям ничуть не утих — билеты разлетаются, как горячие пирожки.

- Ажиотаж очень большой. Мы продали практически все абонементы. Продали бы и больше, но физически не можем этого сделать. Должны остаться билеты для свободной продажи. На некоторые игры все билеты уже распроданы. Это говорит о том, что интерес очень большой. Мы очень ценим наших болельщиков и всегда рады видеть их на играх. Эта поддержка неоценима, и мы в ней очень нуждаемся! От себя и от всего клуба хочу пригласить людей как можно чаще приходить с семьями и поддерживать любимую команду, - подытожил генеральный директор «Торпедо».