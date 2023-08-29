Евгений Люлин посетил педагогический форум в Школе 800

Евгений Люлин посетил педагогически форум в Школе 800. ФОТО: ЗСНО.

28 августа в «Школе 800» в Верхних Печерах председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в работе педагогического форума. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

Участниками форума также стали представители системы образования региона. Они должны определить стратегическую линию развития региональной системы, а также линейку базовых проектов с учетом актуальных вызовов и государственных приоритетов на новый учебный год и ближайшую перспективу.

- Указом Президента России 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника, и это подчеркивает ту ключевую роль, которая сегодня отводится педагогическому сообществу в решении стоящих перед страной задач. Все понимают, что сегодняшние школьники и студенты буквально через несколько лет будут определять будущее Нижегородской области. Развитие системы образования – это единый процесс и в нём нет мелочей. Строительство новых детских садов и школ, модернизация существующих образовательных учреждений, совершенствование инфраструктуры среднего профессионального образования, развитие системы высшего образования — всё это работает на раскрытие талантов молодых нижегородцев, - отметил Евгений Люлин.

Как было отмечено в ходе форума, особое внимание руководством области уделяется строительству школ. В феврале открыл свои двери корпус «Школы 800» в Верхних Печерах. Готов корпус «Школы 800» на Автозаводе. Завершается строительство учебного корпуса в Сормовском районе.

По аналогии со «Школой 800» в Нижегородской области строятся ещё 13 образовательных центров - в Арзамасе, Дзержинске, на Бору, в Выксе, в Кстовском округе. Помимо возведения новых образовательных учреждений в Нижегородской области была запущена полномасштабная программа их капитального ремонта. В том числе в удалённых районах, например, в Вачском, Сокольском, Ардатовском.

По примеру нижегородской программы капремонта была разработана и запущена федеральная программа. Всего в 2019-2022 годах были капитально отремонтированы 309 школ, в 2021-2022 годах 199 школ были оснащены цифровым оборудованием, с 2018 года было закуплено более 470 школьных автобусов.

С прошлого года в «Школе 800» в Верхних Печерах количество учеников увеличилось в два раза – было 500, в этом году станет больше 1000 школьников. Председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин вместе с директором школы Марком Сартаном прошел по кабинетам и познакомился с оснащением образовательного учреждения.

- Здесь есть театр, медиацентр, множество профильных аудиторий. Мы увидели отлично-развитую спортивную инфраструктуру: 2 футбольных поля, 3 спортивных зала. Отдельные оборудованные научные, инженерно-технологические классы, лаборантские и специализированные классы для комплексного развития ребенка и для комфортной и продуктивной работы педагогов. Здесь есть все для комплексного развития ребенка и для комфортной и продуктивной работы педагогов. Это то, к чему мы должны стремиться во всех учебных заведениях, - подчеркнул Евгений Люлин. – В Нижегородской области много талантливых детей. Важно уметь эти таланты раскрыть! Хорошо оборудованные школы — это важно, но педагоги создают будущее – развивают интеллект ребят, которые очень скоро войдут в научные команды, придут на производство. Именно поэтому в рамках областного педагогического форума важно прислушиваться к мнению и рекомендациям учителей в развитии образовательной отрасли. И обязательно учитывать их в выстраивании стратегии развития данного направления в регионе, – отметил Евгений Люлин.

В ходе открытия форума спикер регионального парламента также вручил Благодарственные письма Законодательного Собрания Нижегородской области коллективам учебных заведений Бора, Бутурлино, Дальнего Константинова, Нижнего Новгорода, Навашино, Чкаловска за добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в развитие общего образования.