Медицина, туризм и поддержка бойцов СВО: Нижегородские депутаты сотрудничают с Сахалинской думой. ФОТО: ЗСНО

В прошлом году делегация Законодательного собрания Нижегородской области побывала с визитом на Сахалине. Тогда депутаты отметили сразу несколько важных направлений для сотрудничества – медицина, туризм, цифровизация. И вот теперь с ответным визитом в Нижний Новгород прибыли депутаты Сахалинской областной думы во главе с ее председателем Еленой Касьяновой.

- На первый взгляд, наши регионы очень разные. Сахалин – это нефть, уголь, энергетика, переработка рыбы. Нижегородская область – машиностроение, атомная отрасль, ОПК, - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. - Но оба региона - часть единого правового пространства, поэтому и вопросы законодателям приходится решать схожие. Это преодоление последствий санкций, импортозамещение, диверсификации экономики, развитие высокотехнологичных отраслей, преодоление инфраструктурных ограничений и проблем демографии, газификация, реформирование системы ЖКХ, наращивание объемов жилищного строительства.

На данный момент Нижегородская область сотрудничает со многими регионами России – от Калининграда до Сахалина и Якутии. Это позволяет взглянуть на ситуацию под другим углом и перенять лучший опыт в различных отраслях.

- Сахалинская область – лидер Дальневосточного федерального округа. Нижегородская область входит в число лидеров ПФО. Мы обмениваемся законодательными инициативами, изучаем лучшие практики, - отметил Евгений Люлин. - В свою очередь, коллеги изучают наши новации и наработки. У нас много общих тем для обсуждения, выработки совместных решений, нам есть чему поучиться друг у друга. Уверен, что этот визит будет очень плодотворным.

Одним из главных вопросов на данный момент является поддержка бойцов СВО и их семей. В этом направлении у Сахалина тоже есть большой опыт.

- Мы привезли пакет законодательных инициатив по оказанию социальной поддержки этой категории граждан, - заявила спикер Сахалинской областной Думы Елена Касьянова. - В весеннюю сессию депутаты Сахалинской Думы приняли около 70 законов, часть из них касается данного направления. В Нижегородской области действует весомый комплекс мер социальной поддержки участников СВО и их семей. В рамках нашего визита мы не только обсудили законодательные инициативы, но и выработали совместные решения.

Столь же плодотворным оказалось сотрудничество и в других сферах. Еще во время своего визита на Сахалин нижегородские депутаты отметили уникальный опыт региона в области здравоохранения.

- Интересным для нас направлением стала социальная карта сахалинца и цифровизация здравоохранения, - заявила заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина. - У коллег вся поликлиническая служба работает через единый входящий номер телефона, который позволяет эффективно распределять нагрузку на врачей, а пациентам – получать своевременную и качественную медицинскую помощь, обследования или приёмы узких специалистов.

Также нижегородских депутатов заинтересовал опыт Сахалина по развитию туризма. Для нашего региона это крайне важное направление – по итогам прошлого года Нижегородская область заняла шестое место в Национальном туристическом рейтинге, поднявшись сразу на три позиции.

- Нам важно посмотреть, как в динамике реализуются эти проекты, какие у коллег есть достижения, с какими трудностями они столкнулись, - заявила Ольга Щетинина. - Чтобы в Нижегородской области мы могли избежать ошибок, обойти острые углы.