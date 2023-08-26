Отличившимся на СВО нижегородцам будут давать земельные участки. Фото: Евгения ГУСЕВА

Нижегородские бойцы, отличившиеся в ходе специальной военной операции, смогут бесплатно получить земельные участки для ведения личного хозяйства. Такая возможность обсуждалась депутатами Законодательного Собрания Нижегородской области на заседании комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям 23 августа.

Парламентарии предложили внести изменения в областной закон от 29 июня 2015 года №88-З, который дает право на бесплатное получение земли, и включить в его перечень военнослужащих, добровольцев и сотрудников Росгвардии, удостоенных звания Героя России или награжденных орденами и медалями за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющихся ветеранами боевых действий.

В ходе заседания комитета депутаты единогласно поддержали проект закона, он был рекомендован к рассмотрению на заседании ЗСНО.

- Данный законопроект был разработан в связи с распоряжением президента РФ. Уверен, депутаты поддержат новые изменения в закон «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории Нижегородской области», - отметил председатель комитета Василий Суханов.

Также на этой неделе депутаты областного парламента обсудили подготовку региона к отопительному сезону. Как сообщил на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу заместитель министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Владислав Супернак, более 75% инженерных коммуникаций и более 70% жилого фонда уже готовы к предстоящему осенне-зимнему периоду. Паспорта готовности к зиме в регионе получили более 20,5 тысячи многоквартирных домов.

- Традиционно более низкие темпы оформления паспортов готовности к зиме у домов, находящихся в управлении ТСЖ и ЖСК. В рамках контрольных мероприятий сотрудники ГЖИ проверили порядка 2000 паспортов готовности и около 760 домов. Выявлено 333 нарушения, домоуправляющим компаниям выдано 53 предостережения, - прокомментировала заместитель руководителя Госжилинспекции Нижегородской области Дина Анкудимова.

По словам председателя комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимира Беспалова, подготовка к отопительному сезону идет в соответствии с графиком: создан необходимый запас топлива, идет ремонт теплосетей.

- В части подготовки жилфонда есть вопросы по нескольким муниципальным округам, их главам необходимо ускорить темпы подготовки к зиме. Постоянное внимание должно уделяться замене изношенных трубопроводов и источников тепла, - отметил Владимир Беспалов.