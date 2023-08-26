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Общество26 августа 2023 9:00

Отличившимся на СВО нижегородцам будут давать земельные участки

Проект закона обсудили депутаты регионального Заксобрания
Валерия МУРОМЦЕВА
Отличившимся на СВО нижегородцам будут давать земельные участки.

Отличившимся на СВО нижегородцам будут давать земельные участки.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Нижегородские бойцы, отличившиеся в ходе специальной военной операции, смогут бесплатно получить земельные участки для ведения личного хозяйства. Такая возможность обсуждалась депутатами Законодательного Собрания Нижегородской области на заседании комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям 23 августа.

Парламентарии предложили внести изменения в областной закон от 29 июня 2015 года №88-З, который дает право на бесплатное получение земли, и включить в его перечень военнослужащих, добровольцев и сотрудников Росгвардии, удостоенных звания Героя России или награжденных орденами и медалями за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющихся ветеранами боевых действий.

В ходе заседания комитета депутаты единогласно поддержали проект закона, он был рекомендован к рассмотрению на заседании ЗСНО.

- Данный законопроект был разработан в связи с распоряжением президента РФ. Уверен, депутаты поддержат новые изменения в закон «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории Нижегородской области», - отметил председатель комитета Василий Суханов.

Также на этой неделе депутаты областного парламента обсудили подготовку региона к отопительному сезону. Как сообщил на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу заместитель министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Владислав Супернак, более 75% инженерных коммуникаций и более 70% жилого фонда уже готовы к предстоящему осенне-зимнему периоду. Паспорта готовности к зиме в регионе получили более 20,5 тысячи многоквартирных домов.

- Традиционно более низкие темпы оформления паспортов готовности к зиме у домов, находящихся в управлении ТСЖ и ЖСК. В рамках контрольных мероприятий сотрудники ГЖИ проверили порядка 2000 паспортов готовности и около 760 домов. Выявлено 333 нарушения, домоуправляющим компаниям выдано 53 предостережения, - прокомментировала заместитель руководителя Госжилинспекции Нижегородской области Дина Анкудимова.

По словам председателя комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимира Беспалова, подготовка к отопительному сезону идет в соответствии с графиком: создан необходимый запас топлива, идет ремонт теплосетей.

- В части подготовки жилфонда есть вопросы по нескольким муниципальным округам, их главам необходимо ускорить темпы подготовки к зиме. Постоянное внимание должно уделяться замене изношенных трубопроводов и источников тепла, - отметил Владимир Беспалов.

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