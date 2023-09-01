Волонтеры «Волгаэнерго» закупили более тысячи канцтоваров для первоклассников

В преддверии Дня знаний в ГК «Волгаэнерго» (входит в Эн+ Груп) прошла благотворительная акция «Помогать просто» по сбору школьных принадлежностей для первоклассников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Солнышко» и Нижегородской общественной организации родителей детей-инвалидов по зрению «Перспектива».

В акции приняли участие сотрудники всех предприятий, входящих в «Волгаэнерго». В течении двух недель было закуплено более тысячи школьных принадлежностей, среди которых канцтовары, ранцы, развивающие игрушки, тетради и приборы для обучения по системе Брайля, подарочные сертификаты.

«Не передать словами настроение ребятишек, которым ты вручаешь подарки. Эта искренняя и неподдельная радость, слова благодарности, улыбки. У детей должны быть все условия для комфортного обучения, и мы им в этом помогаем», – поделилась волонтер Эн+ Груп Ольга Мухина.

Мероприятие прошло в рамках благотворительной акции «Помогать просто»

Накануне нового учебного года ребята из реабилитационного центра «Солнышко» получили собранные школьные принадлежности. 8 сентября волонтёры передадут закупленные канцтовары в общественную организацию родителей детей-инвалидов по зрению «Перспектива».

«Простая идея о помощи объединила десятки неравнодушных людей нашей большой компании. Мы не первый раз взаимодействуем с центром «Солнышко» и общественной организацией «Перспектива». Нас знают родители, узнают дети и мы обязательно продолжим нашу благотворительную работу», – отметил генеральный директор ГК «Волгаэнерго» Виталий Гаврюшенко.

Волонтерские проекты энергохолдинга Эн+ стали знаковыми для Нижнего Новгорода. Победитель ежегодного грантового конкурса Эн+ занимается благоустройством берега реки Левинки, а в рамках экологической акции «360» более 100 волонтёров собрали 137 мешков мусора на берегу Пермяковского озера, сделав своеобразный экологический подарок нижегородцам на День города.

Фото: Пресс-служба ГК "Волгаэнерго"