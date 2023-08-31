Технопарк, отдельная экосистема и порт: Как изменится особая экономическая зона «Кулибин» в ближайшие годы

Всю инфраструктуру на ОЭЗ «Кулибин» достроят к 2025 году. Фото: Кирилл Мартынов

Выросла в 10 раз

Созданная в Дзержинске в 2020 году особая экономическая зона «Кулибин» вызывает огромный интерес со стороны потенциальных инвесторов. Желающих открыть здесь свое предприятие оказалось так много, что уже в марте этого года было принято решение о расширении ее территории в десять раз – с 72 до 724 га. О том, как дальше будет развиваться этот проект и каких новинок стоит ждать нижегородским бизнесменам, стало известно в ходе визита министра экономического развития России Максима Решетникова.

- Особые экономические зоны - эффективный механизм развития территорий и структурной перестройки экономики, - уверен министр. - Он требует серьезной работы, результат зависит от эффективности региональных команд. При этом у регионов есть достаточно широкий инструментарий использования разных ресурсов: инфраструктурных бюджетных кредитов, специальных казначейских кредитов, реструктуризации долгов перед федеральным центром в обмен на инвестиции.

Технопарк и инфраструктура

При этом особая роль при развитии данной территории уделяется кадрам. Именно поэтому параллельно с инвестиционными вложениями власти занимаются созданием социальной инфраструктуры и внедрением инструментов бережливого производства.

- Несмотря на то, что у нас промышленность диверсифицирована географически, территория особой экономической зоны - это драйвер развития, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - У нас есть амбициозная цель – чтобы ее резиденты дали 1,5 процента ВРП региона к 2030 году, внесли серьезный вклад в развитие экономики.

После масштабного расширения территории сейчас все усилия сконцентрированы на создании необходимой инфраструктуры – дорог, системы водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения. Одновременно с этим ведется работа по строительству девяти промышленно-производственных корпусов для будущих резидентов общей площадью 27,5 тысячи кв. м. Полностью завершить эту работу планируется до 2025 года. Кроме того, уже начато строительство «Технопарка Н2О», где смогут разместиться исследовательские центры в области в сфере химии и нефтехимии.

- На сегодняшний день резидентами ОЭЗ «Кулибин» являются 12 компаний. Еще пяти присвоение статуса будет рассматриваться в ближайшее время, - привел статистику руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко. - Общий объем инвестиций по этим проектам - 25,9 миллиарда рублей, будет создано почти 1900 рабочих мест. 14 компаний прорабатывают бизнес-планы для реализации своих проектов на территории особой экономической зоны.

Создадут отдельную экосистему

В действительности дело не ограничивается развитии одной только территории особой экономической зоны. В непосредственной близости от нее планируется создать целую экосистему, включающую в себя жилую застройку, социальную инфраструктуру и зоны отдыха. Кроме того, в городе Бор будет создана портовая экономическая зона «Кулибин».

- Резиденты этой территории смогут на 10 лет снизить налог на прибыль до 2%, - рассказал Игорь Ищенко. - НДС, ввозная и вывозная пошлины для них ставят 0%. Ожидается, что в структуре товарооборота речного порта преобладающее место будут занимать изделия из металла, зерновые, пиломатериалы и контейнеры. По предварительным подсчетам, в реализацию такого проекта необходимо вложить примерно 11 млрд рублей. Планируется, что 6,7 млрд из этой суммы составят частные инвестиции.

КОНКРЕТНО

На какие меры поддержки могут рассчитывать резиденты ОЭЗ «Кулибин»?

- снижены налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые 5 лет, до 5% - в следующие 5 лет и 14,5% - в последующем.

- установлены нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог.