Огромная Луна взошла над Нижним Новгородом в ночь на 31 августа

Вид на Луну в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Фото: Алексей Никонов

В ночь с 30 на 31 августа над Нижним Новгородом взошла огромная Луна. И хоть явление это было ожидаемым, оно все равно покорило нижегородцев своей красотой и необычностью. Фотографии суперлуния жители Нижнего Новгорода и области опубликовали в социальных сетях.

Вид на Луну в микрорайоне Сортировочный Канавинского района. Фото: Александр Бабин

Напомним, астрономы-наблюдатели «AstroAlert» рассказывали, что суперлуния - это явление, когда между полнолунием и прохождением минимального расстояния от Луны до Земли проходит не более 24 часов. В это время видимый угловой размер Луны оказывается максимально большим, а яркость наиболее высокой.

Вид на Луну в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Фото: Леонид Демаков

В ночь на 31 августа ничто не помешало нижегородцам увидеть необычайно красивую Луну, а также запечатлеть ее на фото. Небо было безоблачным и яркий спутник Земли отлично выделялся на темном фоне.

– Луна и вправду была волшебная, я любовалась по дороге домой, – пишет нижегородка в социальных сетях.

Вид на Луну в поселке Красные Баки Нижегородской области. Фото: Алексей Разин

Многие ожидали увидеть именно голубую Луну. Но называют так второе полнолуние в месяце не из-за цвета спутника Земли. В англоговорящих странах так говорят об исключительно редком явлении (английское «once in a Blue Moon» эквивалентно русскому «после дождичка в четверг», прим.).

Ранее мы сообщали о том, что розового фламинго обнаружили на одной из Волжских отмелей в Нижегородской области.

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