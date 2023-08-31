«Газпромнефть-СМ» выступила площадкой для обмена лучшими производственными практиками для предприятий промышленности

Ярмарка успешных практик. Фото: Сергей Ловырёв

В Нижнем Новгороде прошла «Ярмарка успешных практик», где специалисты различных предприятий презентовали проекты по повышению эффективности производственных процессов.

«Газпромнефть – смазочные материалы» выступила в качестве единой профессиональной площадки для обмена передовыми практиками, повышающими эффективность производства. В проекте «Ярмарка успешных практик» в Нижнем Новгороде приняли участие более 130 инноваторов из различных подразделений компании, а также представители крупных промышленных, строительных и сервисных предприятий.

Участники презентовали около 40 внедренных на предприятиях решений в сфере технологических процессов, производственной безопасности, логистики и сервиса. Среди них – бизнес-идеи по оптимизации процесса производства базовых масел, улучшению фасовки готовых продуктов, внедрению радиоуправляемых технологий на производстве и сокращению документооборота. Причем лучшие практики могут использовать самые разные предприятия и в других отраслях промышленности.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть - СМ»:

«Постоянный профессиональный рост наших сотрудников дает импульс для новых идей, качественно меняющих и производственные, и бизнес-процессы. Обмениваясь опытом и профессиональными секретами с коллегами и партнерами, помогаем друг другу стать сильнее, эффективнее и надежнее».

Андрей Саносян, заместитель губернатора Нижегородской области:

«В Нижегородской области более 600 промышленных предприятий, и все они заинтересованы в инновационных решениях. Идеи, представленные «Газпромнефть-СМ», могут быть интересны во многих сферах - машиностроении, металлургии, нефтехимии, электроэнергетике. Важно, чтобы компании обменивались лучшими практиками».