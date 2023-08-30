«Могла сорваться в любой момент»: Нижегородские пожарные спасли девушку, застрявшую на козырьке крыши

Пожарные спасли девушку от падения с третьего этажа. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожарные из Нижнего Новгорода спасли девушку от падения с третьего этажа. Она застряла на козырьке крыши и могла сорваться в любой момент. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

– Нижегородка находилась на козырьке крыши третьего этажа жилого дома по улице Новой и просила о помощи. Любое резкое движение могло привести к падению, – отмечают в ведомстве.

Нижегородка находилась на козырьке крыши третьего этажа жилого дома по улице Новой. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Очевидцы позвонили в экстренные службы и сообщили о происшествии. Первыми на место прибыли пожарные. Они и установили контакт с девушкой, смогли ее успокоить.

Первыми на место прибыли пожарные. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожарные с помощью спасательной веревки и лестницы-палки подняли нижегородку на технический этаж, а после спустили по пожарной лестнице на землю. Затем девушку передали врачам.

Теперь полицейские займутся установлением обстоятельств случившегося.

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