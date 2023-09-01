Новые квадратные метры: регион устанавливает рекорды по вводу жилья

Росту показателей строительства жилья не смогла помешать даже непростая экономическая ситуация. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

За последние пять лет Нижегородская область прочно вошла в число регионов с высокими темпами ввода жилья – построено более 7,5 млн квадратных метров. При этом кардинальным образом пересмотрены подходы к подготовке и согласованию новых проектов: теперь любой из них рассматривается в комплексе через обеспеченность инфраструктурой, чтобы жильё было максимально комфортным.

Пятилетка роста

В прошлом году удалось не просто удержать высокие темпы строительства, но и превысить исторический максимум по годовому показателю: было введено 1 млн 700 тысяч квадратных метров, или 0,55 «квадрата» на каждого жителя области. Нужно отметить, что регион вводит больше 0,5 квадратных метра на каждого нижегородца уже второй год подряд. Росту показателей не смогла помешать даже непростая экономическая ситуация, которая ощутимо ударила по строительной отрасли. В планах у Нижегородской области – достичь к 2030 году показателя ввода жилья в 0,82 квадратных метра на человека, а в перспективе – 1 квадратный метр на одного жителя.

Облегчили долю

Важно отметить, что речь идёт не только о строительстве жилья, но и о решении сразу нескольких важнейших социальных задач. Одна из которых, конечно, – обеспечение жильём обманутых дольщиков. Можно без преувеличения сказать, что пять лет назад по количеству долгостроев регион был в антилидерах – согласно Единому реестру, в 2020 году проблемными числились почти 200 домов. Сегодня их количество сократилось до девяти. Восстановлены права 6300 участников долевого строительства. Для этого в области реализовывалось сразу несколько механизмов. Среди них – завершение строительства через Фонд защиты граждан – участников долевого строительства. Нижегородская область стала одним из пилотных регионов, где механизм был успешно внедрён. Именно по нему достраивается жилой комплекс «Новинки Смарт Сити».

В августе 2022 года губернатор Глеб Никитин вручил ключи от квартир дольщикам ЖК «Университетский». Фото: Кирилл Мартынов

Сейчас очевидно, что проблема долгостроев для Нижегородской области становится историей. Поставлена задача уже в 2024 году исключить понятие обманутый дольщик из жизни региона.

Одновременно на два года раньше завершается действующая программа по переселению жителей аварийных домов. В прошлом году удалось переселить на 40% больше жителей аварийного фонда, чем было запланировано. На данный момент из 12 800 жителей, дома которых попали в программу, осталось расселить менее 800. Остальные уже переехали в новое благоустроенное жильё. В программе принял участие 41 муниципалитет.

Этим летом 41 житель аварийного фонда из Гагинского муниципального округа обзавёлся новыми квадратными метрами. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Территория развития

Наращивая темпы ввода жилья, в городах прекратили хаотичную точечную застройку. Ставка сделана на современные комплексы столичного уровня, которые полностью обеспечены социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. В связи с этим в регионе разрабатывают проекты комплексного развития территорий (КРТ). Их реализация не только позволит создать современные удобные безопасные микрорайоны, но и существенно увеличит градостроительный потенциал.

Знаковым станет редевелопмент улицы Черниговской в Нижнем Новгороде. За несколько лет там построят больше 145 тысяч квадратных метров жилья и коммерческой недвижимости, новые зоны отдыха, паркинг, два детских сада.

Проект по реновации улицы Черниговской стартовал в Нижнем Новгороде. Фото: Кирилл Мартынов

Кроме Черниговской согласованы мастер-планы ещё нескольких пилотных площадок, а также подписан первый договор о комплексном развитии жилой застройки в Ленинском районе. Всего прорабатывается и оценивается 26 проектов комплексного развития территории общей площадью 1,58 тыс. га с перспективой строительства 7,48 млн кв. м жилья.

Движение вверх

Возводя новое жильё, в регионе большое внимание уделяют сохранению уже имеющегося жилого фонда – существенно увеличены темпы капитального ремонта.

За пять лет отремонтировано 5000 многоквартирных домов, благодаря чему удалось улучшить качество жизни 500 тысяч человек.

Особого внимания заслуживает недавно запущенная программа по замене лифтов. За два года планируется установить 2400 новых подъёмных механизмов. Тысячу из них – в этом году. Такого массового обновления лифтового хозяйства в регионе ещё не было. Запуск проекта стал возможным благодаря сотрудничеству регионального правительства с ДОМ.РФ.

Одновременно запущена масштабная программа модернизации коммунальной инфраструктуры. На 2023-2024 годы на замену сетей из федерального бюджета выделено 5 млрд рублей. В итоге в 31 муниципалитете модернизируют 380 километров сетей и девять котельных.

Жить с комфортом

Серьёзные изменения за последние пять лет произошли в сфере благоустройства – в порядок приведены сотни парков, скверов, набережных и дворов. Работы ведутся сразу по нескольким программам. Предмет особой гордости – ежегодные победы малых городов Нижегородской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды. За годы его существования победу одержали 32 проекта в 20 городах нашего региона. По программе «Формирование комфортной городской среды» – 529 общественных пространств и 2200 дворов. По программе поддержки местных инициатив «Вам решать!» – больше 4000 инициатив. В этом году из-за популярности программы «Вам решать!» финансирование из областного бюджета увеличено вдвое – до 1,2 млрд рублей. А это значит, что рядом с домами жителей появятся новые благоустроенные территории.

Оксана СНЕГИРЕВА