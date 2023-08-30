Аллея любви, зона отдыха и парк: В Новинках и Щербинках благоустроили территории

Общественные пространства благоустроили в Приокском районе. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Три общественных пространства благоустроили в Приокском районе Нижнего Новгорода в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр города Юрий Шалабаев.

Зона отдыха для взрослых и детей. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Зона отдыха появилась на месте пустыря на улице Центральной в поселке Новинки. По запросу жителей высадили деревья, кустарники и цветники, а также устроили сеть тропинок и газон. Кроме того на обновленной территории появились спортивная и детская площадки.

В рамках программы ФКГС высадили деревья. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Вторым благоустроенным пространством в Приокском районе стал парк вдоль Олимпийского проспекта на участке со стороны Богородской трассы. Там также провели озеленение и устроили дорожки. В парке появился городок для детей, также там поставили новые скамейки и фонари.

Спортивная площадка. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

В Щербинках обновили Аллею любви. Там появились новые детская площадка, пергола, арт-объект «Импульс».

– Уверен, Аллея любви станет одним из самых «любимых» мест отдыха для приокчан, – отмечает Юрий Шалабаев.

Детская площадка. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Напомним, недавно завершилось благоустройство сквера 65-летия Победы в Советском районе Нижнего Новгорода.

Кроме того, в Нижегородской области с начала 2023 года по программе «Комплексное развитие сельских территорий» благоустроили 100 объектов. Всего в этом году по программе КРСТ реализуется 143 проекта, среди них новые детские и спортивные площадки, новые тротуары и объекты уличного освещения, благоустройство парков.

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