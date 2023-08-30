Следы древних поселений нашли при стройке М-12 в Нижегородской области

Нижегородская область, берег реки Велетьмы. Фото: ГК «Автодор»

При строительстве трассы М-12 в Нижегородской области археологи обнаружили остатки древних поселений. Об этом сообщается на сайте ГК «Автодор».

Археологи нашли девять жилых полуземляночных сооружений. В них проживали представители II тысячелетия до нашей эры, основавшие поселение Малое Окулово. По неизвестным причинам жители поселения внезапно покинули свои дома, оставив бытовые предметы и посуду.

Пустующую местность начали заново осваивать в XVIII веке. Об этом свидетельствует найденная деньга 1756 года.

Всего при строительстве трассы М-12 Москва – Казань археологами исследовали более 100 000 квадратных метров территории. Они нашли 25 памятников археологического наследия и более 370 000 артефактов.

Ранее мы сообщали о том, что в Нижегородской области на площади почти 9 тысяч квадратных метров было раскопано 13 сооружений площадью от 95 до 200 квадратных метров.

А в Арзамасском районе археологи обнаружили древнемордовский могильник IX-X веков.

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