Для школьников и их родителей подготовлены разнообразные развлекательные программы. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Уже в эту пятницу, 1 сентября, звонок колокольчика ознаменует начало нового учебного года и новых трудностей для нижегородских школьников. Впереди учеников ожидают новые предметы, уроки, домашние задания и контрольные, но начинать новый этап жизни лучше с позитивной ноты. Добавить ярких эмоций и сделать день запоминающимся помогут городские мероприятия. Соревнования по запуску бумажных самолётиков, шоу фокусов, мультимедийная выставка, мастер-классы, тематический кинопоказ и другие культурные события пройдут в Нижнем Новгороде в День знаний. «Комсомолка» собрала подборку мест, куда можно сходить и отметить начало нового учебного года.

Программа мероприятий на 1 сентября в Нижнем Новгороде

Зоопарк «Лимпопо»

В День Знаний первоклассников порадуют и в зоопарке «Лимпопо». Так, 1 сентября детишки до семи лет включительно смогут посетить нижегородскую страну птиц и зверей бесплатно. Только при себе родителям важно иметь свидетельство о рождении ребёнка.

Ребята смогут не только понаблюдать за животными, но и увидеть показательные кормления. Очаровательные выдры поучаствуют в съедобной считалочке. Также специальные съедобные подарки по случаю 1 сентября получат самые умные жители «Лимпопо»: орангутаны, белорукие гиббоны и лемуры вари.

Нижегородские парки

В пятницу, 1 сентября, праздник «Галактика знаний» состоится в парках Нижнего Новгорода. В программе запланированы выступления творческих коллективов, представления от фокусников, баббл-шоу, викторины и игры, а также анимационные программы с любимыми персонажами и творческие мастер-классы. Вход свободный.

– Надеемся, что после торжественных линеек как можно больше гостей придут в парки, дадут волю эмоциям и отметят этот праздничный день интересно и незабываемо, а также поставят яркую точку уходящему лету, которая положит начало уже серьёзному и полному новых открытий учебному году, – отметил директор МАУК «Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода» Александр Чикаев.

Автозаводский парк

– 14:00 - 19:00 – Программа «Планета конструкторов». На площадке около сцены пройдёт «снежное шоу» и шоу из шерстяных нитей, будет работать бар красоты и зона творческих мастер-классов. Вечером на сцене выступят артисты детской школы искусств «Созвездие», завершится праздник детской дискотекой.

Парк Станкозавода

– 14:00 - 17:00 – Программа «Планета географов». Юных нижегородцев будет ожидать шоу фокусов и мыльных пузырей, конкурсы с волшебным ящиком, анимация, бар красоты, игра «Активити», творческие мастер-классы и детская дискотека.

Парк «Светлоярский»

– 14:00 - 17:00 – Программа «Планета творчества». На празднике школьников будут ждать шоу фокусницы-эльфийки, «снежное шоу», мастер-классы, игра «Активити» и бар красоты.

Парк им. 777-летия Нижнего Новгорода

– 14:00 - 16:00 – Программа «Планета ботаники». Гости смогут посетить научное химическое шоу, для юных «ботаников» будет также работать бар красоты, тематические викторины и призы. Кроме этого, на площадке пройдет бабл-шоу и шоу с цветным дымом.

Детский парк имени Я.М. Свердлова

– 15:00 - 18:00 – Соревнования по запуску самодельных бумажных самолётов «Взлётландия» на центральной аллее парка. Лучших конструкторов-изобретателей определят в трёх номинациях: «самый дальний полёт», «самый большой летательный аппарат» и «самый оригинальный летательный аппарат».

Участие в мероприятии могут принять все желающие, вне зависимости от возраста. Однако есть важное условие – самолёты должны быть сделаны своими руками из бумаги, без использования моторов и других механических приспособлений. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию, написав в личные сообщения группы организаторов во ВКонтакте.

Кстати, летательный аппарат можно будет сделать в ходе мастер-классов, которые пройдут до начала воздушных стартов. Также гостей праздника будет ждать развлекательная программа и памятные призы.

Парк «Швейцария» (остановка Батумская)

– 18:30 – Игра «100к1» на площадке «Территория эмоций» . Цель игры – угадать наиболее распространённые ответы людей на предложенные вопросы, которые не имеют однозначного ответа. Участников ждет четыре этапа и большая игра. Необходимо приобрести билет.

Занимательные программы ожидают юных нижегородцев и в музеях. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Нижегородские библиотеки

Занимательные программы ожидают юных нижегородцев и в библиотеках. Детей ожидают тематически встречи, мастер-классы, конкурсы.

– 11:00 - 18:00 – день открытых дверей «Добро пожаловать в библиотеку». Библиотека имени П.П. Бажова по адресу: улица Кировская, 16. Ожидается знакомство с историей библиотеки и книжными выставками. Гости смогут совершить виртуальное путешествие «Необычные библиотеки мира».

– 12:00 – Сквер у библиотеки им. А.И. Герцена по адресу: ул. Куйбышева, 11. Ожидается мастер-класс «Веселый карандаш» и раздача рекламных буклетов о библиотеке.

– 12:00 - 14:00 – Игра-путешествие «Дорога в страну знаний». Возле библиотеки имени Н.В. Гоголя на улице Светлоярской, 7. Ребята будут отгадывать загадки о школьных предметах, споют песни о школе, сыграют в игры на смекалку, скорость и сообразительность. Также гости смогут выбрать интересные книги о школе и по школьной программе.

– 13:00 – Уличная акция «Первоклассное сентября». Около библиотеки имени М.М. Пришвина по адресу: улица Глеба Успенского, 17. Школьники смогут собрать пословицы и поговорки об учебе. Родителей также ждет практикум по чтению «Как научить ребенка читать и учиться».

– 13:00 - 15:00 – Интеллектуально-творческая площадка «Эти книги знают всё». Сквер на бульваре Юбилейном. На книжной выставке будут представлены энциклопедии и справочники, которые помогут студентам и учащимся старших классов пройти мини-викторины. Кроме серьезных тем, всех желающих ждут шуточные задания. В рамках площадки будет проведен обзор книжной выставки «Я с книгой открываю мир науки».

– 14:00 – Праздник «1 сентября – День знаний». Центральная районная библиотека имени Ф. М. Достоевского на улице Клубная, 5. В программе – выступления музыкальных коллективов, командные игры, мастер-классы, викторины.

– 14:00 – Игровая программа «В стране невыученных уроков». Парк имени 1 Мая. Участников ждёт увлекательная игра-путешествие, в ходе которой нужно пройти пять станций.

– 16:00 - 18:00 – Занимательная игра «Словопрятки». Дворовая площадка около ЖК «Циолковский». Специалисты библиотеки имени П.И. Мельникова-Печерского поиграют с ребятами в «испуганные» и «удивленные» слова, узнают «рогатые» и «квакушкины» слова, разгадают летние анаграммы и загадочные перевертыши.

– Акция-поздравление «Славим мы величие учителя» стартует 1 сентября в библиотеке имени М.В. Ломоносова на ул. Планетная, 39. В течение недели все желающие смогут на разноцветных стикерах написать пожелания, мнения, ответы на вопросы, относящиеся к школе и профессии учителя.

Нижегородские музеи, кинотеатр и планетарий

Праздничная программа в честь Дня знаний состоится и в учреждениях культуры Нижнего Новгорода.

– 10:00 – Показ фильма «Сила добра». Кинокартина состоит из пяти историй по рассказам классиков литературы, где герои проходят через разные препятствия и трудности, раскрывающие темы добра, милосердия и ответственности. Кинотеатр «Зарница».

– 12:00 – Музейное занятие «Грамота давалась мне легко» – об образовании в ХIХ веке. Домик Каширина. Билеты по предварительной записи (телефон: 433-85-89).

– 13:00 – Старт проекта «Космос как повод для творчества». На пятом этаже ТРЦ «Республика» (пл. Революции, 9) будет развернут мобильный планетарий. Участие бесплатное.

– 14:00 – Занимательная прогулка по мультимедийной выставке «Очень хорошие книги и множество любопытных слов». Музей-квартира А.М.Горького. Билеты по предварительной записи (телефон: 436-16-51).