«Голубую Луну» смогут увидеть нижегородцы в ночь на 31 августа

"Голубой Луной" называют второе полнолуние в месяце. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Свидетелями очень необычного суперлуния смогут стать жители Нижнего Новгорода и области в ночь на 31 августа. Сообщество астрономов-наблюдателей «AstroAlert» информирует, что в августе можно наблюдать сразу два суперлуния, одно из них уже было 1 августа, а второе будет в последний день лета. Такое явление, как два полнолуния в одном месяце, в целом встречается нечасто и происходит далеко не каждый год. В последний раз два полнолуния наблюдали в октябре 2020 года.

- Суперлуния - это явление, когда между полнолунием и прохождением минимального расстояния от Луны до Земли проходит не более 24 часов - в это время видимый угловой размер Луны оказывается максимально большим, а яркость наиболее высокая, - рассказывают специалисты.

Так, в ночь на четверг, Луна окажется на 23 тысячи километров ближе к Земле, чем обычно. Ее видимый диаметр увеличится на 8%, а яркость увеличится примерно на 13%.

- Наиболее крупной Луна будет казаться в моменты восхода и заката, когда будет видна на фоне далеких строений и деталей рельефа. Это так называемый эффект: «Лунная иллюзия».

В Московском планетарии, в свою очередь, добавили, что второе полнолуние в месяце называют «Голубой Луной», это никак не связано с цветом спутника Земли. В англоговорящих странах так говорят об исключительно редком явлении (английское «once in a Blue Moon» эквивалентно русскому «после дождичка в четверг», прим.).

Согласно данным сервиса Яндекс.Погода, в ночь на 31 августа на небе не будет ни облачка. Восход нижегородцы тоже встретят при ясной погоде. Таким образом, погода никоим образом не помешает всем желающим наблюдать «голубое суперлуние».

Ранее сообщалось, что в августе нижегородцы смогут наблюдать мощный метеорный поток Персеиды.