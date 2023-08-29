ЛУКОЙЛ помогает школам

При поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» продолжается реализация проекта «ЛУКОЙЛ – школам». В Запрудновской средней школе к новому учебному году были произведены ремонтные работы входной группы образовательного учреждения.

В школе заменили окна, отштукатурили и покрасили фасады, полностью отремонтировали кровлю и установили водосток. Цоколь учреждения теперь защищен от влаги и промерзания, а на полу уложена противоскользящая плитка.

29 августа качество выполненных ремонтных работ в учреждении оценил заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») Антон Гребень.

«Входная группа – это лицо школы, наша уже давно требовала ремонта. Благодарим Компанию «ЛУКОЙЛ» за внимание к проблемам детских учреждений. Радостно, что уже 1 сентября навстречу нашим детям распахнутся двери красивой входной группы», - отметила директор МБОУ «Запрудновская средняя школа» Татьяна Носова.

Фото: Пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»