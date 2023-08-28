Прикрыли дорожным знаком вместо люка: В Нижегородской области четырехлетний ребенок упал в канализационный колодец

Колодец был прикрыт дорожным знаком. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Нижегородской области четырехлетний ребенок упал в плохо прикрытый колодец. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, все происходило в Лукоянове. Мальчик вместе со своим папой гулял по улице Юбилейной. Мальчик наступил на крышку колодца и неожиданно провалился под землю прямо на глазах у испуганного родителя.

Ребенка сразу же вытащили на поверхность. Он почти не пострадал — в городской больнице у мальчика нашли только ушибы. Не смотря на то, что история завершилась благополучно и все живы, к организации, ответственной за обслуживание этого колодца остались вопросы. Как выяснилось, вместо крышки колодца использовался старый дорожный знак. В настоящее время нижегородские следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

- По данному факту следственными органами СК России по Нижегородской области проводится доследственная проверка. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Нижегородской области Айрату Ахметшину представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

К сожалению, подобные эпизоды не всегда заканчиваются на позитивной ноте. В марте 2021 года в Дзержинске произошел несчастный случай — 20-летняя девушка провалилась в яму с кипятком и получила ожоги 70% тела. В тяжелом состоянии пострадавшая поступила в ПИМУ, где ее прооперировали.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Расследование велось почти два года. Как выяснилось, на этом участке прорвало трубопровод, а коммунальные службы узнали обо всем лишь после случившегося. По решению суда директор местного департамента ЖКХ, ответственный за этот случай, получил условный срок.