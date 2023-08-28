Теплоход с тремя баржами врезался в ворота шлюзов в Городце. ФОТО: Нижегородское управление МВД на транспорте.

Необычная речная авария произошла днем 28 августа в Городце Нижегородской области - здесь теплоход с тремя баржами врезался в ворота шлюзов. К счастью, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал.

- Теплоход «Юрий Попсуев» с тремя пустыми баржами, следовавший из Чебоксар в Череповец, при выходе из шлюза совершил наезд на угол ограждения, - рассказали «КП-Нижний Новгород» в Нижегородском Управлении МВД на транспорте. - В результате наезда поврежден кожух, образовалась вмятина с разрывом борта выше ватерлинии.

К счастью, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал. ФОТО: Нижегородское управление МВД на транспорте.

Уже установлено, что в результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Разлива нефтепродуктов также удалось избежать. Сейчас шлюзы работают в штатном режиме.

- На место происшествия уже выехали сотрудники транспортной полиции, - рассказали в пресс-службе ведомства. – По данному факту начата проверка.

Разлива нефтепродуктов также удалось избежать. ФОТО: Нижегородское управление МВД на транспорте.

Стоит отметить, что это уже не первое речное происшествие за последние дни. Совсем недавно, 24 августа, под Балахной в Нижегородской области столкнулись два грузовых теплохода. Теплоход «Коломенский-805» с баржей следовал из села 9 Января в Москву и не смог разойтись с другим грузовым судном, шедшим из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. В том происшествии тоже обошлось без пострадавших.