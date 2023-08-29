Здоровое отношение: высокотехнологичная медицинская помощь в Нижегородской области стала доступнее

Системе здравоохранения в регионе уделяется особое внимание. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Спасённые жизни – всегда результат хорошо отлаженной системы здравоохранения. Нижегородская медицина стала работать чётко на всех этапах оказания помощи. Результат налицо – за пять лет младенческая смертность сократилась почти в два раза, а показатель смертности от всех причин впервые с 90-х годов достиг наименьшего значения.

И стены лечат

Ещё пять лет назад изношенность больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов была основной проблемой нижегородского здравоохранения. Программа модернизации первичного звена здравоохранения и региональная программа капремонта в корне изменили ситуацию – теперь действует системный подход к обновлению материальной базы. Результаты налицо.

За 2,5 года капитальный ремонт выполнен на более чем 400 объектах здравоохранения – это центральные районные больницы, поликлиники, городские больницы, ФАПы. До конца текущего года капитальный ремонт должен завершиться ещё на 235 объектах.

Так, этим летом был отремонтирован 2-й этаж поликлинического отделения городской клинической больницы № 10. В июне завершился капитальный ремонт 1-го этажа участковой больницы в посёлке Линда Борского городского округа. Капительный ремонт завершён и в участковой больнице р. п. Васильсурск Воротынского муниципального округа. Также в рамках отдельного проекта с 2022 по 2024 годы ведутся работы по капитальному ремонту нескольких корпусов Нижегородской областной детской клинической больницы.

За 2,5 года капитальный ремонт выполнен на более чем 400 объектах здравоохранения. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Строятся новые медучреждения. Так, в этом году завершилось возведение 12 фельдшерско-акушерских пунктов. Работы велись по федеральному проекту «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение». ФАПы готовы в деревне Железново и селе Вершилове городского округа города Чкаловск, в деревне Заболотное в Сокольском муниципальном округе, в селе Белбаж в Ковернинском, в деревне Бубенки и селе Егорьевском в Княгининском и в других деревнях и сёлах. В настоящее время туда поставляется медицинское оборудование. Всего же в текущем году запланировано завершение работ на 31 объекте медицинской инфраструктуры: трёх офисах врачей общей практики и 28 фельдшерско-акушерских пунктах.

Модернизация первичного звена здравоохранения.

От сердца к сердцу

Здравоохранение Нижегородской области уделяет особое внимание работе по снижению уровня смертности пациентов с хроническими заболеваниями сердца, стоящих на диспансерном учёте. За каждую жизнь борются на всех этапах оказания помощи. Так, регион запустил практику дистанционной расшифровки кардиограмм. Сейчас такое оборудование есть практически в каждой машине скорой помощи и в большинстве фельдшерско-акушерских пунктов области.

В минувшем году освоены новые виды высокотехнологичных вмешательств – теперь жителям региона не нужно ездить на лечение в федеральные центры.

Расширяется сеть сосудистых центров. В 2023 году в Арзамасе, впервые за пределами Нижнего Новгорода, открыли третий крупный региональный сосудистый центр. По сути, Арзамас стал межрайонным медицинским хабом, где в обозримой перспективе будут оказывать буквально все виды медицинской помощи для больных с сосудистыми катастрофами.

Теперь в Арзамасе пациентам с острым коронарным синдромом и другими экстренными патологиями сердца доступен весь спектр высокотехнологичной помощи. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Кроме того, в 2022 году в Нижегородской области порядка 15 тысяч человек стали участниками программы льготного лекарственного обеспечения в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Теперь пациенту после выписки из больницы не нужно обращаться в поликлинику за рецептом, а затем идти в аптеку. Полный набор медикаментов он получает в день выписки бесплатно.

В 2021 и 2022 годах смертность от болезней кровообращения в регионе снизилась на 12,5%.

Выявить и обезвредить

Нижегородская область достигла успехов и в борьбе со смертностью от онкологии – на сегодняшний день смертность от злокачественных новообразований ниже уровня 2017 года.

С 2019 года в регионе создаётся сеть центров амбулаторной онкологической помощи. Такие центры уже действуют на базе центральных районных и городских больниц в Павлове, Семёнове, Балахне, Кстове, Выксе, Починках, Шахунье, Арзамасе и на Бору.

Ещё три профильные медицинские организации планируется дооснастить медоборудованием в этом году. Это центральная городская больница Арзамаса, Павловская ЦРБ и Нижегородский областной клинический онкологический диспансер. Фактически сегодня такая помощь доступна всем жителям региона. По обоим направлениям – кардиологическому и онкологическому – за пять лет закупили около 1200 единиц узкопрофильного медицинского оборудования в разные районы региона.

В регионе масштабно используются новые технологии профилактики и лечения рака. Так, внедрён скрининг рака лёгкого с использованием низкодозовой компьютерной томографии. Анализ проводится экспертами и платформой искусственного интеллекта Botkin.AI. В 2022 году такие исследования прошли более 900 человек из групп риска: работающие на вредном производстве, с большим стажем курения и пациенты старше 55 лет.

Высокая выявляемость онкологических патологий – одна из задач федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

«Поезда здоровья» для глубинки

В 2018 году по инициативе губернатора Глеба Никитина стартовал проект «Поезда здоровья». Мобильно-диагностические лаборатории, оснащённые в рамках нацпроекта «Здравоохранение», и бригады медиков разных специальностей из областной больницы им. Семашко регулярно выезжают во все районы области.

За прошлый год «Поезда здоровья» побывали в 752 населённых пунктах. В 2023 году (прим.: по состоянию на 18 августа 2023 г.) поликлиники на колёсах приняли более 34 тысяч пациентов. Установлено свыше 10,3 тысячи случаев заболеваний, около 200 из них оказались злокачественными новообразованиями.

«Поезда здоровья» помогают сделать высококвалифицированную медицинскую помощь более доступной. Фото: Кирилл Мартынов

Развитие выездной медицины.

Самое ценное – кадры

Конечно, даже совершенное оборудование будет бесполезным, если на нём некому будет работать. В регионе ведётся большая работа для привлечения медицинского персонала. Более 400 специалистов работают с 2020 года по федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Всего по разным направлениям в области выделено порядка 1,8 миллиарда рублей на поддержку медиков. По итогам 2022 года Нижегородская область вошла в топ-6 регионов по реализации социальных мер поддержки студентов медицинских вузов и врачей.

Регион также демонстрирует успехи в вопросах внедрения цифровых технологий, которые помогают сделать систему здравоохранения бережливой. С конца 2022 года медучреждения региона охвачены «Единой цифровой платформой», которая позволяет централизованно вести и хранить медицинские данные, что повышает качество оказания медицинской помощи населению и бережёт время врача.

Поддержка кадров.

Алина МАЛИНИНА