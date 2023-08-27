Похолодание и облачная погода ожидаются в Нижнем Новгороде в конце августа

Погода. Фото: АНО «Центр 800»

Лето подходит к концу, и на смену солнечной и теплой погоде приходит похолодание. В последние дни августа в Нижнем Новгороде температура воздуха не поднимется выше +22 градусов, а небо закроют облака. О том, какой погоды ожидать нижегородцам, сообщает сервис Яндекс.Погода.

В понедельник, 28 августа, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха днем составит +14...+16 градусов, при этом по ощущениям не будет теплее +12 градусов.

Во вторник также ожидается облачная погода с прояснениями. Днем столбики термометра не поднимутся выше +18 градусов. Световой день сократится и составит 14 часов 9 минут.

В среду небо снова будет облачным. Однако, температура воздуха станет немного выше. Днем в Нижнем Новгороде ожидается +19...+21 градус тепла.

В последний день лета, 31 августа, облачная погода сохраниться. Столбики термометров поднимутся до +22 градусов. А световой день будет равен 14 часам.

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