«Хочу замуж» - «Готов жениться!»: нижегородские болельщики устроили флешмоб на матче «Пари НН» - «Ростов»

На трибунах девушки развернули плакат с надписью "Хочу замуж". Фото: Мария СОРОКИНА

Флешмоб «Хочу мужа!» докатился и до Нижнего Новгорода. 26 августа на матч 6 тура РПЛ между «Пари НН» и «Ростовом» пришли несколько креативных болельщиц в белоснежных свадебных платьях и с фатой на голове. Во время первого тайма девушки держали большую картонку с надписью «Хочу замуж». Происходящее попало в эфиры спортивных телеканалов.

Во втором тайме девчонок на трибунах уже не было видно, возможно, их напугал проливной дождь, который шел над городом в эти часы. Тем не менее, один из болельщиков нижегородской команды решил ответить красавицам в их манере и поднял над головой картонку с надписью «Готов жениться!». За развитием событий следили более 6 тысяч зрителей, которые пришли в этот вечер на трибуны, чтобы насладиться футболом. К слову, в этом матче «Пари НН» обыграл «Ростов» со счетом 1:0. Пусть судьбоносная встреча одиноких сердец и не состоялась, для фанатов футбола эта победа стала настоящим праздником.

После игры корреспондент «КП-НН» попытался выяснить у игроков нижегородской команды, что они думают по поводу подобных акций. Нападающий Тимур Сулейманов признался, что как человек религиозный, подобное не очень-то одобряет, но в целом совсем не против креатива на трибунах.

-Я женат, поэтому туда не смотрел. Считаю, люди не должны здесь искать себе невесту или мужа, это должно как-то иначе произойти. Вот на прошлом матче были пчеловоды и это прикольно, веселит людей. Не просто так в разных пабликах это выкладывалось. Это Нижний Новгород, он удивляет! - сказал футболист.

Отметим, что флешмоб «Хочу мужа!» прокатился по российским городам после того, как закрылось популярное мобильное приложение для знакомств. В числе первых в акции приняли участие незамужние жительницы двух столиц, а затем подключились и девушки из других городов.

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