Джазовый концерт, театр кукол и выступление 5sta Family: Нижегородский парк «Швейцария» отметил 120-летие

В этом году нижегородскому парку «Швейцария» исполнилось 120 лет. Фото: парк «Швейцария» в социальной сети ВКонтакте

В этом году нижегородскому парку «Швейцария» исполнилось 120 лет. Праздничные мероприятия состоялись 26 августа. Фотографии с юбилея были опубликованы в социальных сетях парка «Швейцария».

Днем на поляне у детского центра была организована специальная музыкальная зона – «Джаз на поляне». Для нижегородцев и гостей города выступила группа «Parolibre». Также все желающие смогли почувствовать себя танцорами, приняв участие в танцевальных мастер-классах.

Джаз на поляне. Фото: парк «Швейцария» в социальной сети ВКонтакте

Для юных посетителей парка были подготовлены фокус-шоу от театра кукол «Мабу», игры с аниматорами и сказочный спектакль.

Для юных посетителей парка были подготовлены игры с аниматорами. Фото: парк «Швейцария» в социальной сети ВКонтакте

А на парковых аллеях родители вспомнили детство и вместе со своими детьми порисовали на асфальте мелками. Там же семьи познакомились с мимами и ростовыми куклами – Паркушей и Садовником.

На парковых аллеях родители вспомнили детство и вместе со своими детьми порисовали на асфальте мелками. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Парк «Швейцария» и всех его гостей с праздником поздравил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Парк «Швейцария» поздравил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Фото: парк «Швейцария» в социальной сети ВКонтакте

– За 120 лет парк «Швейцария» и менял название, и год, и менялся сам – расширялся, становился комфортнее. После комплексного благоустройства любимый многими парк превратился в настоящую жемчужину нашего города, – написал в своем телеграм-канале Юрий Шалабаев после Дня рождения парка.

Концерт группы «5sta Family». Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Завершился юбилей парка «Швейцария» выступлениями нижегородских групп и исполнителей, танцевальных коллективов и концертом группы «5sta Family».