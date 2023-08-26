Аудиовизуальное шоу, Сюзанна и танец кранов: Чем запомнилось открытие фестиваля INTERVALS 2023

Фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Вечером 25 августа в Нижнем Новгороде открылся фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS. В этом году жителей и гостей города ожидали перфомансы, музыкальные выступления, а также много огней и звука. О старте фестиваля стало известно из телеграм-канала фестиваля.

Официальным открытием фестиваля можно считать концерт. На нем выступил танцовщик, хореограф и музыкант Sasha Night, также известный как Саша Перцев. А хедлайнером вечера стала певица Сюзанна.

Аудиовизуальная инсталляция в «Горадроме». Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Также участники фестиваля уже успели познакомиться с аудиовизуальной инсталляцией Palindrome Codex в «Горадроме» на набережной Гребного канала. По словам китайского художника Као Юкси, посмотрев на эту инсталляцию, зрители смогут ощутить, как время идёт вперёд и вспять.

Подсветка украсила Нижегородский театр кукол. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Со Стрелки и с Нижневолжской набережной жители и гости города могли наблюдать аудиовизуальный перфоманс. Подсветка заработала на башенных кранах Ледовой арены – нового этапа жизни Стрелки. Это крановщики привели в движение световые лучи, которые закреплены на стрелах кранов.

Подсветка появились на башне с часами. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Кроме того, архитектурная подсветка украсила некоторые здания города. Необычные движущиеся изображения появились на Нижегородском театре кукол, башне с часами и здании Академии Маяк.