Ретропоезд «Нижний Новгород – Арзамас» отправился в первый рейс

Ретропоезд на паровой тяге. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Ретропоезд на паровой тяге отправился в первый рейс из Нижнего Новгорода в Арзамас 26 августа. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

– Такие же в 50 годы XX века вели «Красную стрелу» между Москвой и Ленинградом! Расписание составили так, чтобы нашим гостям было удобно пересаживаться с московской «Ласточки», – отмечает Глеб Никитин.

Напомним, туристический поезд, во главе которого паровоз П-36, будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям. Из Нижнего Новгорода ретропоезд будет отправляться в 10.46, а обратно из Арзамаса – в 17.30.

В Арзамасе туристы смогут увидеть Соборную площадь и Гостиный ряд, а также посетить Воскресенский собор. Его в конце июля освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, находящийся с визитом в Нижегородской области.

Кроме того, 30 сентября в Арзамасе состоится гастрономический фестиваль «Арзамасский трактирщик», на котором 10 кафе и ресторанов представят аутентичные блюда.

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