Фасад «Нижполиграфа» обновили на улице Варварской

Фасад "Нижполиграфа" обновили в Нижнем Новгороде. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Фасад здания «Нижполиграфа» обновили в Нижнем Новгороде. Фотографиями отреставрированного архитектурного памятника на Варварской, 32 поделились коллеги из «Нижегородской правды».

С первого взгляда видно, что подрядчиком была проделана немалая работа. Так, стены двух верхних этажей выкрашены в яркий кирпичный цвет, а оконные проемы стали белоснежными.

Стены "Нижполиграфа" выкрашены в кирпичный цвет. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Таким образом, здание стало выглядеть свежее, словно оно построено совсем недавно.

Входная группа и оконные проемы стали белыми. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

При этом на уровне третьего этажа появилась вывеска «Домъ трудолюбiя имени Михаила и Любови Рукавишниковыхъ», напоминающая о дореволюционной истории этого объекта.

На здании появилась вывеска, нопоминающая о его дореволюционном прошлом. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Напомним, еще весной «Нижполиграф» покинули 63 его арендатора. Начался процесс по переустройству здания под создание современного технопарка, первые лаборатории которого откроются уже в сентябре. Как ранее отметил министр просвещения России Сергей Кравцов, здесь будут готовить высококвалифицированных преподавателей, а также сотрудников предприятий со всей страны.

Проект обновления здания включает в себя не только фасадные работы, но и обновление интерьеров внутри здания. В общей сложности на объекте задействовано 150 человек.

Проект очень масштабный, он предполагает три очереди, включающие в себя весь комплекс «Нижполиграфа» и благоустройство внутреннего пространства. Это будет один из самых ярких объектов, точек притяжения в городе. Здесь создадут не только мастерские для приезжающих на обучение преподавателей, но и открытые пространства для нижегородцев, - заметил глава региона Глеб Никитин. Отмечается, что в технопарке появится около 50 учебных лабораторий и производственных площадок, а также гостиница для сотрудников, проходящих обучение. Работы планируется завершить к 2025 году.