Новый уровень: как обновление культурных объектов помогает ставить туристические рекорды

Нижегородский регион стал важным туристическим центром страны. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Международные фестивали и форумы, всероссийские и мировые премьеры, выставочные проекты и масштабные гулянья – культурная жизнь в Нижегородской области кипит. Всё это благодаря развёрнутой в последние пять лет масштабной работе по обновлению культурных объектов и созданию новых креативных пространств. В результате в регион съезжаются туристы со всех уголков страны и даже мира.

Культурное наследие

В последние годы в Нижегородской области особое внимание уделяется объектам культурного наследия. Уже обеспечено сохранение более 300 из них – это почти в пять раз больше, чем за 10 предыдущих лет. А благодаря пяти сезонам фестиваля «Том Сойер Фест» (2018-2022) волонтёры отремонтировали восемь домов, а также благоустроили сад Лемке во дворе ул. Короленко, 11 в нижегородских Заповедных квартала. Здесь теперь проходят уютные камерные проекты «Шаляпин на балконе», «Джаз в саду», «Летний киноклуб».

Многие восстановленные исторические объекты сразу же стали модными резиденциями. Это, например, «Маяк», «Ракушка», «Красная слобода».

Пакгаузы на Стрелке признаны лучшим креативным пространством в стране. Фото: АНО "Центр 800"

Возможными стали уникальные мероприятия, за которыми в регион приезжают гости со всех уголков страны и даже мира: международный фестиваль искусств «Стрелка», которому в этом году исполнилось уже пять лет, международный фестиваль медиаискусства «Интервалс», «Столица закатов» и многие другие.

Перезагрузку получили культурные учреждения, инвестиции в которые увеличились в пять раз. Было построено, отремонтировано и обновлено оборудование в нескольких сотнях из них, создан десяток виртуальных концертных залов и 27 модельных библиотек. Наш регион уже считается лидером в стране по созданию модельных библиотек. Они превращаются в центры культурной жизни, где находят себе занятия по вкусу и молодёжь, и люди старшего возраста.

Уренская центральная библиотека стала первой, модернизированной за счёт регионального бюджета. Фото: Павел ПОТЕХИН

В Нижегородской области обновляются и создаются новые культурные пространства.

Перезагрузка

Сразу после реставрации музейные пространства вышли на федеральный уровень и стали вновь привлекательны для гостей и жителей.

Нижегородский государственный художественный музей стал музеем 2022 года по версии The Art Newspaper Russia. Причём конкуренция была очень высокая: в шорт-лист премии вместе с НГХМ входили Государственный исторический музей (Москва) и столичный Музей русского импрессионизма. Таким образом, впервые в истории премии эту награду получил региональный музей. И это только малая часть наград нижегородских учреждений, пространств и событий за пять лет.

Обновлённый кремль в прошлом году принял свыше 5 млн посетителей, включая не только туристов, но и нижегородцев – абсолютный рекорд за всю его историю! Былую славу вернула себе Нижегородская ярмарка.

Сегодня на Нижегородской ярмарке с новым масштабом проводятся конгрессно-выставочные мероприятия федерального и международного уровней и масштабные городские гулянья. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Кстати, культурно-событийная активность расцвела и в районах: это Выкса-фестиваль, обновлённая «Русская Тоскания», самобытные праздники «Арзамасский гусь», «Мастеров народных братство», «Золотая хохлома» и многие другие.

Перезагрузку и заслуженное внимание получила и отрасль народных художественных промыслов. В прошлом году регион провёл целую серию отраслевых федеральных мероприятий. И именно благодаря инициативе Нижегородской области Президент России подписал указ об учреждении Дня народных художественных промыслов.

Также Нижегородская область активно развивает инфраструктуру туристических кластеров. Один из ключевых – паломническо-туристический кластер Арзамас – Дивеево – Саров.

В рамках развития паломническо-туристического кластера полностью преобразилась Соборная площадь в Арзамасе и прилегающие территории. Фото: Кирилл Мартынов

В регион съезжаются туристы со всех уголков страны и даже мира.

Туристический настрой

Проделанная работа обеспечила приток посетителей культурных мероприятий из числа нижегородцев и гостей региона, закрепив область в числе лидеров туристических рейтингов, сделав её более заметной точкой на культурной карте страны. Несмотря на серьёзную конкуренцию, удалось доказать, что Нижний Новгород достоин титулов «Новогодней столицы» и «Столицы детского туризма» – и этого не случилось бы без эффективной работы команды и лично губернатора.

Нижегородская область стабильно входит в топ-5 самых популярных направлений для путешествий по России. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

В этом году Нижний Новгород носит почётное звание «Молодёжной столицы России». Регион стремится соответствовать запросам притязательного нового поколения. Местная система работы по развитию молодёжного проектирования позволила региону стать вторым в России по количеству грантополучателей, третьим – по сумме привлечённых грантов – 107 млн рублей в 2022 году. А в 2023-м – лидерами страны по сумме грантов в 1-м сезоне конкурса «Росмолодёжь. Гранты»: эти средства будут направлены на реализацию различных инициатив преобразования города и региона.

Область быстро накопила опыт и стала также центром компетенций по привлечению молодых людей в госсектор, в том числе федерального уровня. Развивается и молодёжная инфраструктура – Нижегородская область дважды одержала победу во всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых». Благодаря чему будет создана вторая очередь молодёжного центра «Высота», помогающего молодёжи в реализации их идей, а также построена аналогичная площадка в Дзержинске.

От уровня развития культуры и туризма во многом зависит развитие территорий. Об этом, в частности, говорили на отраслевой стратегической сессии в рамках работы по актуализации Стратегии развития региона.

На стратсессии более 70 экспертов в области культуры, туризма и НХП предложили 12 проектов. Среди инициатив – создание краеведческого музея, а также музейного совета. Ряд инициатив касался решения проблемы дефицита профессиональных кадров, особенно в области НХП. К примеру, была выдвинута идея о создании профильных классов в школах. Самые яркие и продуктивные проекты будут воплощены в жизнь. А результаты не заставят себя ждать.

Юлия МАКСИМОВА