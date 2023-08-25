Два миллиона рублей за условный срок: появилось видео задержания адвоката, пытавшегося передать взятку судье в Нижнем Новгороде

Адвоката задержали в Нижнем Новгороде при попытке передать взятку. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Появилось видео задержания адвоката Адвокатской палаты Московской области в Нижнем Новгороде. Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, действия разворачивались днем 24 августа. Злоумышленник хотел передать очень крупную взятку, но у него ничего не вышло. Сотрудники УФСБ задержали его на улице Ванеева.

- Установлено, что, находясь в Нижнем Новгороде, фигурант получил от своего подзащитного денежные средства в размере 2 млн рублей, - говорится в сообщении.

Эти деньги подозреваемый, по всей видимости, хотел передать судье, чтобы тот назначил подсудимому условный срок вместо реального.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве». Таким образом, адвокату грозит до 12 лет тюрьмы и штраф в размере 70-кратной суммы взятки.

О задержании подозреваемого во взяточничестве адвоката сообщил и региональный следственный комитет. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

- В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, этому способствовавших, - прокомментировали в пресс-службе регионального СУ СКР.