Удаление Александрова и слухи об уходе Михайлова: Что происходит в «Пари НН» перед матчем против «Ростова»

Матч между "Пари НН" и "Ростовом" состоится 26 августа. Фото: Мария СОРОКИНА

В субботу, 26 августа, в Нижнем Новгороде состоится матч 6 тура Российской Премьер-лиги между «Пари НН» и «Ростовом». За этим зрелищем будут следить тысячи болельщиков, и обе команды сейчас активно готовятся показать качественный и зрелищный футбол. Рассказываем, что происходит в нижегородской команде за день до игры.

Поражение от «Факела» и возможный уход Михайлова

Нижегородский клуб смог прервать свою серию без побед, однако недавняя выездная встреча завершилась сухим поражением от «Факела» - 0:2. Защитник Виктор Александров получил два «горчичника» подряд и был удален на 56-й минуте игры. Следом в ворота гостей прилетели два безответных мяча, причем последний был забит в дополнительное время.

Таким образом, в предстоящей встрече Александров не примет участие. Кроме того, под вопросом участие Дмитрия Тихого, который восстанавливается от травмы.

Также появились слухи о том, что Ярослав Михайлов может покинуть команду до закрытия трансферного окна. По информации инсайдера Ивана Карпова, «Зенит» проявляет интерес к 20-летнему полузащитнику нижегородцев. В последних играх Михайлова все реже замечают в стартовом составе, а в игре с «Факелом» он появился лишь на 73-й минуте, что только подогревает разговоры о его дальнейшем пути. К слову, клуб пока никак не комментирует информацию о возможном переходе игрока.

- Ярослав тренируется вместе с командой, настроен играть. Матч с «Ростовом» очень важный. Надо выигрывать, так как дальше календарь еще сложнее, - прокомментировали в пресс-службе клуба.

Александров — в сборной

Есть у нижегородского клуба и позитивные новости. Так, на днях стало известно, что Виктор Александров попал в расширенный список сборной России на учебно-тренировочный сбор, который будет проходить в Новогорске с 4 по 12 сентября. Помимо Александрова в список попали еще 35 футболистов.

- Игрок с характером. Сильный и взрывной. Умный и искренний. Нижегородец! Включен в расширенный состав сборной России по футболу. Искренне рад за Виктора. Для нашего клуба это тоже большая честь и польза, - прокомментировал решение замгубернатора Нижегородской области, гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

Помимо Александрова свои приглашения в национальные сборные получили Иброгимхалил Юлдошев и Русланбек Джиянов (Узбекистан), а также Зе Турбо(Гвинея-Бисау).

Где и когда?

Матч 6 тура РПЛ между «Пари НН» и «Ростовом» состоится на стадионе «Нижний Новгород» 26 августа в 20:00. На предстоящую игру назначена судейская бригада, в состав которой войдут главный судья Сергей Чебан, ассистенты Дмитрий Сафьян и Денис Березнов, VAR Василий Казарцев и AVAR Вера Опейкина.

Как и на предыдущий домашний матч, «Пари НН» готовит масштабную развлекательную программу для своих болельщиков, она будет опубликована позднее.