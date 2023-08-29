ПОМЦ ФМБА России продолжает реализацию программы по скринингу рака шейки матки

Прием ведёт главный внештатный акушер-гинеколог ФМБА России по ПФО Ольга Паузина.

Приволжский окружной медицинский центр ФМБА России запустил новую программу «Скрининг рака шейки матки», основанную на последних клинических рекомендациях по профилактике онкологических заболеваний. Проект рассчитан на женщин в возрасте 21-65 лет. По данной программе обратившимся в учреждение женщинам* в рамках выделенных учреждению квот ОМС (бесплатно) выполняется необходимый перечень обследований** с использованием современного, нового оборудования: цифрового портативного сканера и кольпоскопа.

"С мая этого года мы обследовали уже почти 700 женщин, проживающих в Нижнем Новгороде, в Нижегородской области и в ЗАТО Саров. На текущий момент случаев онкологических заболеваний не выявлено, однако у 8 пациенток были обнаружены такие предраковые заболевания, как цервикальная интраэпителиальная неоплазия, которая требует лечения в обязательном порядке, пока не развилась онкология. Это лечение также можно будет пройти на базе ПОМЦ ФМБА России. Приглашаем жительниц города и области записываться на скрининг; эти обследования абсолютно бесплатны", — отметила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии ФМБА России в ПФО Ольга Паузина.

При обследовании используется портативный цифровой сканер.

Напомним, что в современной онкологии рак шейки матки (РШМ) является, пожалуй, единственной локализацией, где наблюдаются одновременно как успехи, так и множество сомнений. Ежегодно в мире регистрируется более полумиллиона новых случаев цервикального рака, и более половины женщин с этим диагнозом, к сожалению, умирают в течение первого года заболевания. В странах, где запущен организованный цитологический скрининг и применяется адекватное лечение выявленных предраковых изменений, заболеваемость РШМ существенно снижается.

Программа проводится в рамках соглашения о сотрудничестве между ФМБА России и Нижегородской областью, которое предусматривает, помимо прочего, совместную работу по повышению качества предоставления медицинских услуг жителям Нижегородской области. Такой документ в июне 2021 года был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума руководителем ФМБА России Вероникой Скворцовой и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

* Требуется предварительная запись по телефону колл-центра ПОМЦ: +7 831 428 8188. Запись может быть ограничена расписанием приёма врачей.

** Обследования, выполняемые по ОМС (в зависимости от возрастной группы):

Список обследований, предлагаемых в рамках программы скрининга

1. Микроскопическое исследование на флору из влагалища и цервикального канала.

2. pH-исследование влагалищного отделяемого.

3. Оптикоэлектронное сканирование шейки матки с использованием современного цифрового портативного сканера. Данный диагностический комплекс позволяет выявить интраэпителиальное поражение шейки матки в режиме реального времени.

4. Мазок на жидкостную онкоцитологию или ВПЧ ВКР (14 типов, в зависимости от возрастной группы).

5. Иммуноцитохимическое исследование p16/Ki67 (по показаниям).

6. Кольпоскопия (по показаниям).

7. Консультация гинеколога с выдачей консультативного заключения

Сайт: www.pomc.ru

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