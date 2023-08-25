Поликлиника на колёсах

Всю неделю на территории Арзамасского приборостроительного завода работал мобильно-диагностический комплекс имени И.М. Сеченова. На протяжении пяти дней, с 21 по 25 августа, работники предприятия могли получить квалифицированную медицинскую помощь нижегородских врачей.

«Поезд здоровья» на территории АПЗ впервые. Основная цель акции – сделать более доступной медицинскую помощь узких и наиболее востребованных специалистов людям, которые трудятся на предприятиях оборонно-промышленного комплекса области. «Поезд здоровья» имени Сеченова – первопроходец в этом направлении, он первый обслуживает работников прямо на территории предприятий.

– Я и мои коллеги считаем, что такие акции нужны, особенно в это непростое время, когда люди работают по 12 часов и не имеют возможности посетить врача в поликлинике, – прокомментировала начальник «Поезда здоровья», врач-эндокринолог Елена Рожкова. – Иногда на приеме сталкиваемся с экстренными ситуациями, которые требуют незамедлительного решения. В случаях, когда у пациента есть подозрение на серьезный диагноз или проблема силами местного здравоохранения не может быть решена, он может получить направление на дообследованние или экстренную госпитализацию в соответствии с маршрутизацией.

Приборостроители могли получить консультацию кардиолога, невролога, эндокринолога, уролога, гинеколога. Мобильно-диагностические комплексы оснащены всем необходимым оборудованием для проведения различных исследований: маммографии, ЭКГ, флюорографии, УЗИ, а также лабораторных анализов.

Ежедневно медики «Поезда здоровья» принимали более ста приборостроителей.

Комментарии

Константин Аргентов, директор по персоналу и общим вопросам – заместитель генерального директора АО «АПЗ»:

– Сегодня у нас появилась уникальная возможность принять «Поезд здоровья» на территории предприятия. Это произошло благодаря инициативе мэра и администрации города, за что большое спасибо. Мы прогнозируем, что около 900 приборостроителей получат консультативную медицинскую помощь нижегородских специалистов. По отзывам, медики уделяют достаточно времени на каждого пациента и дают подробные разъяснения по дальнейшим действиям. Если будет такая возможность, мы готовы принять «Поезд здоровья» еще раз с другими специалистами.

Виталий Кабанов, директор департамента социальной политики администрации г.о.г. Арзамас:

– Проект «Поезд здоровья» реализуется в муниципалитетах по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Всего в нашем регионе медицинскую помощь населению оказывают пять мобильно-диагностических центров, которые с начала года совершили 155 выездов.

По инициативе мэра Арзамаса Александра Щелокова было предложено направить «Поезда здоровья» на предприятия ОПК. АПЗ – третье предприятие города, где работает «Поезд здоровья». О данной акции мы получаем много положительных отзывов.

Наталья Глазунова

Фото Александра Барыкина